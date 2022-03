Polícia Civil prende motorista de aplicativo por importunar sexualmente uma adolescente de 16 anos em Aracaju

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (28), um motorista de aplicativo de 39 anos, investigado por importunar sexualmente uma adolescente de 16 anos, em um bairro da Zona Sul de Aracaju. O crime ocorreu no dia 13 de dezembro do ano passado durante uma viagem.

De acordo com as informações policiais, a vítima havia solicitado uma corrida com destino a sua residência, quando, durante o caminho, o motorista desviou da rota estabelecida pelo aplicativo, parou o carro em local deserto e praticou diversos atos libidinosos contra a vontade da jovem.

Ao chegar em sua residência, a vítima realizou uma denúncia à empresa de aplicativo, mas foi ameaçada pelo motorista no dia seguinte.

O suspeito, que estava foragido desde a data do crime, foi encontrado em um município do interior do estado pelas equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Deacav), com apoio da Delegacia da Mulher.

Fonte: SSP/SE