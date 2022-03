Pré-candidatura de Valmir “afundaria” projeto de Rogério para o Governo

Apesar de termos uma polarização consolidada no País inteiro, entre o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT), em Sergipe, a política parece ganhar um rumo, um tanto “diferente”. Aqui quem desponta como franco favorito ao governo é o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), escolhido recentemente pelos líderes do seu agrupamento. Nos bastidores, apesar da desconfiança deste colunista, crescem as especulações em torno de uma pré-candidatura do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), para governador.

O titular deste espaço avalia que Valmir é, verdadeiramente, pré-candidato a deputado federal ou a deputado estadual, promovendo uma “dobradinha” política com seu filho e deputado Talysson (PL), mas considerando todas as “probabilidades”, caso o ex-prefeito de Itabaiana realmente entre na disputa pelo comando do Executivo, quem fica em uma situação complicada é o senador do PT. E é aí que paira o fato inusitado: nem o pré-candidato de Bolsonaro e nem o pré-candidato de Lula teriam esse “protagonismo” aqui em Sergipe. O “ponto de equilíbrio” estaria no pré-candidato da situação…

Mas em quê a pré-candidatura de Valmir afetaria o projeto de Rogério Carvalho? Ambos estão na oposição ao governo de Belivaldo Chagas (PSD) que, por sua vez, reuniu sua base em torno da pré-candidatura de Fábio Mitidieri; hoje o PT conta apenas com o apoio formal do PSB dos Valadares e, possivelmente, do PSOL. Com isso Rogério encontra dificuldade até para montar sua chapa majoritária. Hoje, por exemplo, ele não tem um pré-candidato a vice. Teria Henri Clay (PSOL) como a alternativa para o Senado Federal.

Vindo com o viés “bolsonarista”, Valmir de Francisquinho pode surpreender no cenário estadual, inclusive com a possibilidade de agregar apoios de setores da oposição, em um potencial segundo turno, atraindo o Cidadania, PSDB e o Podemos, por exemplo, partidos liderados em Sergipe pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) e pela delegada Danielle Garcia (Pode). Por sua vez, Mitidieri já agrega grandes forças partidárias em seu bloco como o PDT, PSD, MDB, União Brasil, Republicanos e o PP.

Em síntese, uma pré-candidatura de Valmir de Francisquinho, nesse cenário atual, e com Mitidieri já posicionado (e podendo garantir o palanque para Lula), deixa o projeto de Rogério Carvalho bastante comprometido. Não custa lembrar que históricos do PT já “abandonaram o barco” em Sergipe e hoje a legenda que sempre teve uma militância forte e atuante, parece “importar” pré-candidatos, em especial, pelo interior do Estado. Fato inusitado: os petistas precisam torcer contra uma pré-candidatura “bolsonarista” para não ver inviabilizado seu projeto político. Coisas da política…

Veja essa!

A busca pelo aperfeiçoamento dos portais da transparência dos órgãos públicos sergipanos levou o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) a promover reunião técnica nessa segunda-feira (28), com integrantes das secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Transparência e Controle (SETC). O encontro ocorreu na sala de reuniões da Presidência da Corte.

E essa!

Na oportunidade, os jurisdicionados foram orientados, sobretudo, a respeito da necessidade de disponibilização das informações e dados em tempo real. Por determinação do conselheiro presidente, Flávio Conceição, os trabalhos foram conduzidos pelas diretorias de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos) e de Modernização e Tecnologia (DMT).

Cristiano dos Santos

“A ideia é que o cidadão possa acessar informações em tempo real, na forma do Decreto Federal nº 10540/2020, ou seja, no dia seguinte após a realização do ato, a exemplo de empenhos e despesas”, explicou a diretora da Dceos, Ana Stella Barreto Rollemberg Porto. Assim como ela, o diretor da DMT, Cristiano dos Santos Cruz, também participou da reunião.

Fernando Marcelino

Conforme o coordenador de Auditoria Operacional do TCE, Fernando Marcelino, o diálogo com as secretarias fez parte do início das tratativas técnicas para que esta atualização mais imediata dos portais logo esteja em prática. “De acordo com a capacidade tecnológica e operacional que todos têm hoje, acreditamos que essas informações poderão ser fornecidas de forma tempestiva aos cidadãos e órgãos de controle”, destacou.

Ana Cristina Prado

Para a superintendente Executiva da Sefaz, Ana Cristina Prado, a reunião representa uma soma de esforços e reforça a atuação orientativa do TCE. “Isso é muito bom porque só faz a gente aprimorar e refinar o nosso trabalho enquanto Estado e o objetivo hoje aqui é justamente refinar e otimizar todo esse processo do portal da transparência”, colocou.

Ano eleitoral

Outra informação repassada aos técnicos das secretarias de Estado diz respeito à necessidade de continuidade dos portais da transparência mesmo em período eleitoral. “É vedada a desativação porque as receitas, despesas, contratos e licitações continuam no período eleitoral e precisam ser divulgadas”, destacou Fernando Marcelino. Entre os presentes na reunião estiveram ainda a superintendente executiva da SETC, Sheila Feitosa Macedo; e o coordenador de modernização e TI do TCE/SE, Miguel Melo.

Alô Aquidabã!

Após a publicação anterior, sobre a “desenvoltura” do atual prefeito que tem surpreendido muitos políticos do Estado, até com mais experiência em gestão pública por conta de sua “capacidade/coragem”, para fazer de sua esposa a mais votada para deputada estadual em nosso Estado, surgiram várias manifestações essa semana de correligionários insatisfeitos com o comportamento do prefeito.

Barco afundando?

A reclamação se dá, principalmente, sobre os acordos e compromissos feitos. Já tem gente desesperada ameaçando “abandonar o barco” e outros alardeiam dizendo que “assim vai ser difícil atingir a meta de eleger a pré-candidata a deputada entre os 24 mais votados da Alese”.

PT & Psol I

O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros e lideranças do Psol e PT estiveram reunidos em Aracaju para um café da manhã. No cardápio, eleições estaduais com possível composição majoritária com Rogério Carvalho para o governo e Henri Clay para o Senado. “O momento em todo o Brasil é de diálogo e de união entre as forças progressistas para reconstruirmos o país e mudarmos Sergipe”, afirma o pré-candidato ao Senado por Sergipe, Henri Clay (Psol).

PT & Psol II

O grande mote do encontro foi a necessidade de união das forças populares, face à complexidade do quadro político brasileiro e seu reflexo para o povo. “A orientação que os companheiros do PSOL estão trabalhando em todos os Estados é de construir a unidade”, diz Juliano.

Juliano Medeiros

Segundo o presidente do partido, para a implementação dessa unidade o nome de Henri Clay no Senado é fundamental. “Ele é um advogado importante, defensor dos direitos da classe trabalhadora em Sergipe, e se o programa de Rogério Carvalho representar efetivamente as nossas posições de combate às desigualdades, à corrupção e aos privilégios, é possível sim que a gente marche junto”, contou sobre a possibilidade de aliança.

Rogério Carvalho

Para Rogério Carvalho, o encontro foi muito salutar, sobretudo por ser uma troca de experiências e visões sobre a realidade que a população brasileira está vivendo. “É importante também para falar sobre a necessidade de juntar as forças democráticas para reconstrução do país. Aqui em Sergipe a presença do PSOL, em uma aliança, fortalece esse lado transformador que a gente precisa imprimir à nossa candidatura e à campanha no Estado”, garante Rogério.

Sérgio Barreto

O presidente do Psol em Sergipe, Sérgio Barreto, pontuou que o partido está aberto ao diálogo. “O momento que a gente está vivendo no país, de recrudescimento da situação, empobrecimento da população e marginalização dos movimentos sociais nos impõe a fazer um diálogo construtivo e apontar soluções práticas para sociedade. Todos que tiverem compromissos democráticos, formação humanista e preocupação com causas sociais estão convidados a caminharem juntos para tirar Bolsonaro do poder e mudar esse país”, afiança.

Presenças

O encontro contou com a presença do presidente municipal de Aracaju do PT, Jeferson Lima, com o coordenador geral da pré-campanha ao governo, Silvio Santos, além de expressivas lideranças do Psol: Iran Barbosa, Sônia Meire, Alexis Pedrão, Igor Baima, Agatha Cristie, Izadora Brito, David Barreto, Marcos Póvoas, Caio Lima, Thiago Oliveira, dentre outros.

Alô Arauá!

Fortes denúncias chegam a esse espaço com relação à má condução na aplicação de recursos públicos por parte da atual gestão municipal, que, pelo visto, deu sequência aos procedimentos irregulares praticados em gestões anteriores, conduzidas por parentes do atual prefeito, quando o “erário público sangrava” e parece não ter sido estancado…

Exclusiva!

Chamou muito a atenção um termo aditivo “firmado” no 1º semestre de 2021 e somente publicado, recentemente, por essa administração. A coluna vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa história que deixam no ar algumas “práticas não recomendáveis” com o erário público…

Bomba!

Depoimentos comprovados demonstram mais e mais irregularidades cometidas pela gestão do “tudo pode” pelo “histórico” da Fundação Renascer. A mais nova trata-se de uma empresa de alimentação que, após meses e meses fornecendo alimentação supostamente estragada, com desrespeito e especificações, em horários posteriores ao estabelecido, e em quantidades inferiores as atestadas para pagamento, onde o fiscal era o esposo da nutricionista do mesmo contrato, e o presidente determinou a retirada da empresa!

Olha a Renascer!

Ocorre que a empresa substituta, ainda em decorrência do processo de contratação conduzido por Larissa (afilhada do presidente), tinha a mesma sede, mesmo veículo, mesmos equipamentos e as mesmas deficiências da antecessora! Isso pode, Arnaldo?

Podem parar!

Outra denúncia é que os servidores terceirizados ameaçam parar suas atividades, esta semana, pois não aguentam a velha ladainha do presidente sem que nada de concreto aconteça. São vários servidores gerais que clamam por seus pagamentos em dia, além de alguns direitos que sempre receberam e foram suprimidos de seus contracheques, na promessa de que seriam resolvidos imediatamente e continuam sem solução até hoje.

Desabafo!

Um desses servidores chega a desabafar: “isso só acontece com a gente que é pobre e não tem proteção. Se fossem os ricos, que são contratados pela Ankora, que vêm quando querem e não fazem nada e com salários altos, o presidente não deixava isso acontecer”. É coisa nessa Fundação…

Mulheres de Peito I

A Associação Mulheres de Peito, que presta assistência a mulheres com câncer em Sergipe, informa que só faz pedidos de doações por meio de seu Call Center e de ofícios devidamente assinados pela presidente da instituição. Portanto, qualquer pessoa que solicitar qualquer tipo de doação por outros meios não representa as mulheres de peito.

Mulheres de Peito II

“Estamos fazendo esse alerta à sociedade porque recebemos denúncias de que estavam utilizando o nome da instituição para pedir doações. De imediato tomamos as medidas cabíveis. Reforçamos que somente por meio do nosso call center e por meio de ofício é que solicitamos doações. Em caso de dúvida, entre em contato pelos telefones (79) 3024-2009, 99828-8248 ou 99651-7562; ou faça uma visita à nossa sede, situada na Avenida Barão de Maruim, 493, Centro”, salienta Aline Sousa, presidente da Associação Mulheres de Peito.

Turnê Revival Legião I

O fabuloso baú de sucessos da banda Legião Urbana será reaberto em Aracaju com o novo show ‘Revival Legião Urbana’ comandado pela Vértice. A apresentação será realizada a partir das 21h de sexta-feira (1º), no Teatro Tobias Barreto. Será indispensável a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso ao teatro.

Turnê Revival Legião II

A Legião Urbana ainda é referência não apenas no Rock Brazuca mas também no cenário da MPB, onde o Renato Russo e sua banda deixaram órfãos milhares de fãs com a morte precoce do artista. Para o repertório do show não vão faltar sucessos como Será, Tempo Perdido, Eduardo e Mônica e muitas outras músicas que enriqueciam as nossas rádios nos anos 80/90, sempre com mensagens críticas e ao mesmo tempo poéticas que ainda hoje, aquecem os corações dos fãs mais saudosistas.

Turnê Revival Legião III

“A Banda Legião Urbana é referência para nós quando falamos de músicas com conteúdo e como fazemos parte de uma banda de Rock n’ Roll, não poderíamos deixar de fazer esta homenagem para estes grandes artistas que tanto influenciaram e ainda depois de tantos anos influenciam nossas vidas.” Maestro Marzio – pianista e tecladista da Vértice.

Sergipe & Alagoas

Esta turnê que em abril além de Aracaju, passa por Maceió e Arapiraca-AL, promete trazer um repertório novo com ornamentação e direção de palco diferenciada, mas também pretende democratizar o destino dos alimentos recebidos na compra dos ingressos solidários, segundo a Vértice, será o público que vai escolher para qual instituição os alimentos serão destinados.

Luís Alberto I

“Entendemos que o show e tudo ao redor dele só é realizado através da incrível força do público, pois sem público não tem show. Assim, nada mais justo que permitir que o mesmo escolha o destino dos alimentos levados por ele onde certamente, ajudarão muitas pessoas em um momento tão difícil na qual grande parte da população brasileira e especialmente sergipana vem passando”, pontua o vocalista Luís Alberto.

Luís Alberto II

“Arte e consciência social devem caminhar juntos e quando viabilizamos estes conceitos de forma democrática para todos e todas é fantástico e libertador. Para se ter a ideia do tamanho disso, nossa previsão é que consigamos arrecadar mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis, imagine quantas pessoas poderemos ajudar junto com este fantástico público?”, questiona o vocalista da Vértice.

Ingressos

Os ingressos do show estão sendo vendidos na Loja Litoral 655 no Centro de Aracaju, na Loja Hitz no Shopping Jardins e na bilheteria do Teatro Tobias Barreto. Também podem ser adquiridos On-Line através do site www.guicheweb.com.br. Outras informações através do número (79) 99939-7457 Viva Eventos.

Arraiá Amigos do William

Agora é oficial! No dia 16 de Julho, no Augusto Franco, vem aí o Arraiá “Amigos do William”. Atrações e o local do evento serão confirmados mais adiante. O organizador, William Fonseca, promete que este será o mais animado da Grande Aracaju.

