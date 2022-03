Prefeitura segue com obras do CREAS no Conjunto Centenário em Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias segue executando obras estruturantes por todo o município, seja nas zonas urbana ou rural, tendo o único objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

Dentro desse propósito, a gestão Nossa Força, Nossa Gente constrói com recursos oriundos do Governo Federal, através do Ministério da Cidadania, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no Conjunto Centenário.

A obra está em ritmo acelerado e dentro em breve, o espaço será entregue à população simãodiense, em especial para as pessoas que necessitam dos serviços do órgão municipal.

CREAS

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da Assistência Social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências.

Uma pessoa será atendida no CREAS, entre outras situações, por sofrer algum tipo de assédio, de discriminação, de abuso, de violência ou por demandar cuidados em razão da idade ou deficiência.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias