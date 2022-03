Quadrilha Junina Século XX pode virar Patrimônio Cultural e Imaterial do município de Aracaju

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou na manhã desta terça-feira, 29, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 102/2020 de autoria do vereador Professor Bittencourt (PCdoB) que declara a Quadrilha Junina Século XX como Patrimônio Cultural e Imaterial do município de Aracaju.

A Século XX é a quadrilha mais antiga do estado de Sergipe e a quarta mais antiga do Brasil, e reúne ao longo da sua trajetória alguns títulos importantes. Há algumas décadas, a quadrilha se apresenta nos arraiais do nosso estado, e em Aracaju, como o Centro de Criatividade, o Gonzagão, a Orla do Povo, Rua de São João, dentre outros locais onde os seus quadrilheiros distribuem animação e vigor na marcação dos passos.

Para Bittencourt, a aprovação do projeto de lei é o reconhecimento de uma história. “É o reconhecimento de uma história de quase sessenta anos. A Quadrilha Junina Século XX foi fundada no dia primeiro de março de 1964, é a mais antiga quadrilha junina do estado de Sergipe em atividade. Com a aprovação desse projeto, nós estamos fazendo não apenas uma homenagem para a quadrilha junina Século XX, que por si só merece pela sua longevidade, a intensidade com que participa dos eventos, inclusive pelos inúmeros prêmios que já ganhou no estado de sergipe e fora do estado, o trabalho importante no sentido da manutenção dessa história, dessa cultura, dessa tradição e identidade”, destacou.

Ainda durante a defesa do projeto, o vereador parabenizou todos os integrantes que compõem a quadrilha junina e destacou a importância cultural dessa tradição.

“Quero parabenizar todos que fazem e que fizeram a quadrilha junina, em especial o Joel de hoje, herdeiro que conduz essa quadrilha. Ao reconhecer essa quadrilha como Patrimônio Cultural e Imaterial, mais do que apenas reconhecer uma instituição, eu acho que essa Casa reconhece a importância dessa tradição tão grandiosa, a importância dessa manifestação cultural”, finalizou.

Por David Rodrigues

Foto: Ascom CMA