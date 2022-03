Raquel Diniz e o Jardim Elétrico reverenciam Rita Lee no Café da Gente

Show ‘LoveLEE Rita’ relembra todas as fases da trajetória da Rainha do Rock

A Rainha do Rock será homenageada em solo sergipano nesta sexta-feira (01 de abril). Raquel Diniz e o Jardim Elétrico apresentam, no Café da Gente, a partir das 20h, o show ‘LoveLEE Rita’. Considerada um ícone do rock nacional, em seus mais de 50 anos de carreira a cantora paulista já lançou 32 discos e alcançou a marca de 55 milhões de cópias vendidas. O tributo reúne um repertório escolhido a dedo para marcar as muitas e grandiosas fases da trajetória de Rita Lee.

Cinco talentos da música sergipana se uniram em torno do tributo, e prometem uma reverência à altura da arte e irreverência da Rainha do Rock. A cantora Raquel Diniz, o baterista Rafael Júnior, o baixista Fábio Oliveira, o guitarrista Vini Bufato e o pianista Italo Neno trazem um show com duas horas de duração, em que todas as fases de Rita Lee serão relembradas.

“Do seu início com os Mutantes, relembramos clássicos como Panis Et Circensis e Ando Meio Desligado. Da fase mais rockeira, nos anos 70, à frente do grupo Tutti-Frutti, não poderiam faltar Mamãe Natureza e Ovelha Negra. E, claro, também têm lugar garantido no repertório os grandes hits da parceria de Rita com o marido Roberto de Carvalho, a exemplo de Mania de Você, Lança Perfume, Saúde, Cor de Rosa Choque”, conta Raquel.

Uma carreira tão longa e intensa, repleta de hits no repertório, não pode gerar nada diferente de uma noite altamente divertida, capaz de fazer “um monte de gente feliz”, como canta Rita em uma de suas músicas. O show tem início previsto para as 20h, com participações especiais das cantoras Rebecca Melo e Mamah. Os ingressos serão vendidos na hora, pelo valor de R$ 30.

Foto: Márcio Dantas

Por Rebecca Melo