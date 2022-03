Senadora destaca importância dos jovens nas eleições

Ao analisar dados sobre o baixo número de jovens aptos a votar nas eleições deste ano, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou a importância de se estabelecer políticas de estímulo à juventude para que ela se interesse não só por votar, ajudando a fazer escolhas dos seus representantes nos Poderes Executivos e Legislativos, mas, também, de se engajar nos movimentos políticos em seus Estados.

“A presença dessa juventude é salutar para oxigenar a política. Os jovens têm força, novas ideias e representam o futuro”, disse a senadora, ao ressaltar as campanhas desenvolvidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para estimular essa participação nos processos eleitorais. “São iniciativas importantes, mas entendo que os partidos também devem desenvolver campanhas e atividades que atraiam esses jovens para que participem das discussões e das decisões em torno dos pleitos”, afirmou Maria do Carmo.

Ela observou que o TSE registrou, no mês passado, o menor número de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor da história. Nessa faixa etária, ressaltou Maria do Carmo, são 6 milhões de jovens no Brasil, mas foram contabilizados, somente, cerca de 830 mil jovens com o documento. Em comparação com o mesmo período nas eleições de 2018, o número representa aproximadamente 600 mil a menos. “Precisamos trabalhar para mudar essa realidade e trazer ao jovem os sentimentos de patriotismo e pertencimento”, afirmou.

CADASTRO

O cadastro eleitoral para novos eleitores encerra no dia 4 de maio próximo. O requerimento pode ser feito online, no portal do TSE. Para isso, é necessário enviar ou digitalizar documentos como identidade e comprovante de residência, além de informar um telefone de contato caso o cadastro esteja incompleto.

Fonte e foto assessoria