Dados do Caged, do Ministério da Economia, revelam que Sergipe encerrou o mês de fevereiro com a abertura de 1.819 empregos com carteira assinada. No acumulado do ano foram criadas 579 vagas. Já os últimos 12 meses acumulam 13.704 postos gerados. O estoque de empregos no mês ficou em 284.225 postos. As informações foram analisadas e divulgadas pelo Observatório de Sergipe/ Superplan.

Dos cinco setores observados, três criaram postos de trabalho. O setor de serviços liderou com a abertura de 1.750 vagas. Na sequência, vem construção (397) e indústria (111). Em contraposição, agropecuária (-342) e comércio (-97) perderam vagas.

No setor de serviços, o saldo positivo foi impulsionado, sobretudo, pelas atividades educação infantil e ensino fundamental (496) e de limpeza (480). Na construção, o destaque foi construção de edifícios (315). Já na indústria, coleta de resíduos (74).

No que tange à perda de empregos na agropecuária e comércio, as maiores foram provenientes do cultivo de cana-de-açúcar (-411) e do comércio varejista de produtos alimentícios em geral (-114).

Municípios que mais geraram emprego no mês: Aracaju (1.434), Simão Dias (119) e Nossa Senhora do Socorro (116).

Municípios que mais perderam emprego: Capela (-438), Itabaianinha (-61) e Nossa Senhora das Dores (-44).