Sergipe recebe o SISBI do Ministério da Agricultura para comercialização de produtos de origem animal

A partir de agora, os produtores sergipanos podem comercializar seus produtos para outras localidades de forma legal e com maior competitividade no mercado. Em visita a Sergipe no último dia 25, durante evento no município de Poço Redondo, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, entregou ao governador Belivaldo Chagas o certificado de Adesão do Estado ao Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI) que faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA).

O documento é de grande importância para a padronização e harmonização dos procedimentos de inspeção de produtos de origem animal, a fim de garantir a eficácia e segurança alimentar dos produtos comercializados.

O SISBI já era aguardado há um tempo para Sergipe e tratativas nesse sentido já vinham sendo realizadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (Emdagro).

Em 2 de setembro de 2021, o governador Belivaldo Chagas sancionou a lei que instituiu o Serviço de Inspeção Agroindustrial, Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Estado de Sergipe (SIE/SE), com o objetivo de garantir a preservação da saúde pública, assegurando a integridade dos produtos de origem animal, por meio do novo serviço, a fim de adequar e atualizar a normatização, de modo a permitir a adesão do estado ao Sisbi.

Já em janeiro, o secretário Zeca da Silva esteve no MAPA e na Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), em Brasília, e levantou, na oportunidade, sobre a importância do Estado receber o selo de acreditação e informou já ter apresentado toda a documentação necessária. “Estamos evoluindo cada vez mais na qualidade e credibilidade dos produtos industrializados em Sergipe e o governo do Estado, por meio da Seagri e Emdagro, tem essa constante preocupação com a saúde de seus consumidores e em colocar no mercado produtos certificados”, afirmou o secretário ao ressaltar que a conquista do selo SISBI-POA representa um grande avanço para a comercialização de itens genuinamente sergipanos em todo o país.

Foto assessoria