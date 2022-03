“Somos Pró Sergipe, Somos Pró Brasil, Somos Todos Pros”. Jorge Alberto é o mais novo filiado

Nesta segunda-feira (28), foi empossada em Brasília a nova executiva estadual do PROS/SE, o partido se alinha 100% com o Presidente Bolsonaro, trazendo na presidência um dos quadros políticos mais conhecidos e respeitados do estado Jorge Alberto Teles Prado.

O novo presidente do PROS/SE retorna para a luta politica e traz em sua bagagem uma rica passagem pelo Legislativo e também pelo Executivo Estadual, tendo uma trajetória ilibada, marcada por muitas realizações e conquistas para o povo sergipano.

Seu retorno ao cenário sergipano e nacional se dá num momento onde o Brasil carece de homens com estatura moral e experiência que possam assumir responsabilidades exigidas pelo nosso povo e o faça para muita além das suas próprias vaidades.

Jorge Alberto reuniu na direção do partido, pessoas do mais alto gabarito e conclama os conservadores sergipanos para que façam do PROS a sua casa Bolsonarista em SERGIPE, se você acredita nas mudanças que o Brasil vem sofrendo, venha lutar conosco.

Nosso objetivo agora é formar a chapa para concorrer as eleições deste ano e mais que isto garantir um palanque seguro para nosso presidente Bolsonaro.

Fonte e foto assessoria