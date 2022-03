Acidente envolvendo caminhão e uma motocicleta deixa uma mulher morta e outra gravemente ferida

Um acidente ocorrido nesta terça-feira (29) envolvendo um caminhão e uma motocicleta Honda Biz, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na rodovia SE-270.

De acordo com o BPRV, as duas mulheres, uma de 32 anos, que morreu no local e uma de 27, estavam em uma motocicleta e seguiam no sentido Colônia 13, próximo ao Caldo de Cana, quando ocorreu o acidente.

A vítima ferida foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju.

O corpo da mulher foi recolhido e encaminhado para o IML.