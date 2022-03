Aracaju: um ano sem a Zona de Expansão, artigo de José Firmo

*José Firmo dos Santos

No último dia 24 completamos um ano sem a Zona de Expansão Urbana de Aracaju.

Não que o STF já tenha julgado em definitivo a ação que trata da “propriedade” da área e tenha conferido a São Cristóvão esse direito.

É que há um ano, após a aprovação pela maioria dos vereadores de Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira sancionou a Lei 5.373, que transformou o que restava de Zona de Expansão em seis novos bairros.

Mesmo tendo sido o tempo entre o envio e a aprovação do projeto de lei muito curto e nem mesmo os vereadores conheciam o que aprovaram, nós, moradores e militantes, advertimos a Câmara Municipal e quase a totalidade dos vereadores sobre os riscos de aprovar o projeto de lei da forma como estava e com toda aquela pressa.

De nada adiantou. Em sessão relâmpago, em 10 de março de 2021, a esmagadora maioria dos vereadores aprovou, às escuras, em primeira, segunda, terceira votações e Redação Final, o Projeto de Lei 31/2021. Antes já havia (aquela maioria) aprovado o Requerimento nº 98/2021, de autoria da liderança do prefeito, que pedia urgência na aprovação do Projeto de Lei.

Ao longo deste ano houve muita mobilização, muita tentativa de convencer tanto a Prefeitura Municipal de Aracaju, quanto a Câmara Municipal a proceder as correções necessárias.

Vale destacar a ampla mobilização e organização feita pelos moradores do Robalo, localidade mais afetada pela mudança, que mesmo com o distanciamento causado pela pandemia, conseguiu de forma ordeira chamar a atenção da sociedade aracajuana.

Um dos pontos altos e de muita emoção foi a realização de uma oficina de mapas, sob a coordenação de professores, pesquisadores e outros estudiosos. Alí os moradores mais antigos deram uma verdadeira aula sobre o conhecimento da comunidade e sobre a cultura e o pertencimento.

Paralelamente o Fórum em Defesa da Grande Aracaju também realizou estudos acerca do tema, culminando com uma Notícia de Fato, protocolada na Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de Sergipe, em 20/04/2021.

A Notícia de Fato, por Portaria do Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, em 17/12/2021, foi transforma em Inquérito, que tramita no âmbito daquele órgão. No nosso entendimento de ansiosos demandantes e de leigos, uma tramitação lenta.

Além da comunidade do Robalo e do Fórum em Defesa da Grande Aracaju, destaquem-se alguns vereadores e as vereadoras de Aracaju; professores das universidades públicas e privadas; conselhos de classes; sindicatos e outras entidades que se uniram em torno da questão.

Na última audiência pública para a revisão do Plano Diretor, na escola Florentino Menezes, na Areia Branca, os moradores do Robalo fizeram uma grande mobilização e ali começava uma abertura efetiva de diálogo com o Poder Executivo, intermediada pelo vereador Antonio Bittencourt.

Como todo processo de negociação, as partes vêm mantendo entendimentos com vistas aos tão esperados – pelos moradores do Robalo – ajustes.

Foi e vem sendo uma luta organizada, ordeira e com objetivo claro: restabelecer os limites originais e centrais do Robalo, eliminando os problemas que causados pela forma como as mudanças se deram.

*Integrante do Fórum em Defesa da Grande Aracaju e morador do Robalo.