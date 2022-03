Até sexta-feira o “blefe” será a melhor estratégia de alguns políticos em Sergipe 

Que ninguém se engane: até o fechamento da janela partidária, nesta sexta-feira (1º de abril) – e não é mentira – pode acontecer de tudo no cenário político de Sergipe, inclusive nada! Lendo e ouvindo os comentários, as narrativas diversas e avaliações de alguns políticos e dos demais colegas jornalistas e radialistas, este colunista chegou a uma breve conclusão: até o “apagar das luzes”, o “blefe” será a melhor estratégia adotada por alguns políticos nesta reta final.

Fazendo valer o velho compromisso de dizer a verdade aos leitores, o titular deste espaço antecipa que tem muito político ganhando valorosos espaços na mídia, com grande destaque, mas que dificilmente encamparão determinados “projetos”; já outros preferem o silêncio, são estratégicos e objetivos, costumam atuar nas “sombras”, nos bastidores, em Sergipe e em Brasília (DF). Alguns desses, inclusive, talvez surpreendam e terminem a eleição vitoriosos, direta ou indiretamente.

A disputa majoritária em Sergipe, por exemplo, é de fácil leitura, a depender do ângulo que o “leitor (eleitor)” queira enxergar. Como já dito em outros comentários, o governo continua com larga vantagem e certo favoritismo. Indicou o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) para disputar o Executivo; tem vários nomes “se colocando à disposição” para vice; e dois bem conhecidos de olhos bem abertos na vaga de Senado da República.

O Cidadania, agora com o PSDB e o Podemos, tem posição ideológica e política definidas; vão com Alessandro Vieira para governador, sem pressa para indicar o vice e com grande possibilidade de a delegada Danielle Garcia concorrer ao Senado; o PT tem Rogério Carvalho para o governo e, como só se alinha com o PSB e o PSOL, pode compor com o ex-deputado Valadares Filho para vice e com o advogado Henri Clay para o Senado.

O PTB deve vim com uma chapa “puro-sangue”, com João Fontes para o governo, a professora Denise Leal para vice e o Coronel Rocha para o Senado. A grande interrogação encontra-se em torno do nome do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) que, na “leitura” deste colunista, é pré-candidato a federal ou a estadual, mas para que “vende bem” seu nome para o governo, garantindo o palanque para Jair Bolsonaro em Sergipe e tendo Eduardo Amorim para o Senado.

Mas aí o leitor deve tá se perguntando: e quando terei uma “certeza”? A partir de sábado (2), com as filiações partidárias já devidamente formalizadas, nós teremos um cenário mais claro de quem será governo e de quem será oposição. De quem é realmente pré-candidato ou de quem está apenas “buscando valorização”. Não custa nada lembrar: o “blefe” está à solta por aí! Numa eleição sem coligações, uma filiação errada, por exemplo, pode “sepultar” um projeto político completamente…

Veja essa!

Nos bastidores alguns cenários políticos vão sendo montados para a definição das chapas para a eleição proporcional (deputado federal e estadual) que não terá coligações. Os Republicanos, por exemplo, vão com Gustinho Ribeiro, Jony Marcos, Heleno Silva e outros nomes do segmento evangélico para deputado federal.

E essa!

Já o PSD tem dada como certa a chegada de Fábio Reis; o partido já conta com a pré-candidatura de Nitinho e pode agregar um “grande nome” até sexta-feira. É aguardar para ver…

Sobre o MDB

Eduardo Amorim estaria realmente de olho no MDB, dentro do projeto para compor com Valmir de Francisquinho, mas um dos problemas é que não se tem tempo viável para a construção de uma chapa competitiva para estadual e para federal. Seria apenas para contemplar um projeto majoritário…

Exclusiva!

Nesses “boatos” que giram em torno de pré-candidaturas, chega uma informação direta de BSB: caso Valmir de Francisquinho não dispute o governo do Estado, uma possibilidade real seria uma filiação de Eduardo Amorim no PSB, dos Valadares, onde ele poderia ser pré-candidato a senador.

Com Mitidieri I

Apesar dos acenos para Rogério Carvalho, dois grandes adversários políticos em Nossa Senhora do Socorro devem subir no palanque do pré-candidato Fábio Mitidieri: o prefeito Padre Inaldo e o deputado federal Fábio Henrique.

Com Mitidieri II

Inaldo terá sua pré-candidata à deputada estadual e Fábio Henrique busca a reeleição na Câmara Federal, está deixando o PDT e deve se filiar no União Brasil, partido comandado por André Moura em Sergipe.

Ricardo Marques I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) convidou os colegas da Comissão de Transportes da Câmara para saber como foi feita a licitação do transporte público da cidade de Maceió, capital de Alagoas. “Não dá para ficar parado esperando que um dia o prefeito Edvaldo Nogueira cumpra a promessa feita ainda em 2011, quando disse que ia fazer a licitação do transporte público de Aracaju. A ideio de ir a Maceió se deu para saber como foi o processo de licitação de lá que ocorreu em 2015 e como está hoje”, Diz Ricardo Marques.Ricardo Marques II

O parlamentar foi recebido pelo então procurador-geral da prefeitura de Maceió na época, Ricardo Wanderley que foi encabeçou todo o processo e pela promotora de justiça do Ministério Público de Alagoas, Fernanda Moreira, que acompanha até hoje o desenrolar do resultado da licitação em Maceió. Também ocorreram conversas com representantes da SMTT e representantes das empresas e vereadores da capital alagoana.

Ricardo Marques III

A ida para Maceió foi muito importante. A promotora de justiça traçou uma linha histórica de todo o processo que passou pelas mãos de três gestores municipais diferentes até sua conclusão. Falou das dificuldades e dos desafios. Foi unânime entre eles que a licitação deu um novo rumo ao transporte público de Maceió. “Hoje está claro os direitos e deveres das empresas e do poder público, ficaram definidas as regras para um sistema que era totalmente desorganizado”, disse a promotora de justiça Dra. Fernanda Moreira.

Licitação I

Maceió fez a licitação há aproximadamente 5 anos. Quatro empresas rodam na cidade. A idade média da frota de ônibus é de cinco anos e oferecem Wi-Fi para os passageiros. A implantação da bilhetagem eletrônica em 100% da frota foi feita com prazo para adaptação do usuário. Foi a capital que reduziu o valor da passagem, estudante tem passe livre e aos domingos a população paga meia.

Licitação II

Em conversa com os empresários o próximo passo é a colocação de veículos com ar-condicionado. “Claro que ainda existem muitos problemas para serem resolvidos, porém percebe-se um entusiasmo de todo o setor: prefeitura, Ministério Público, empresários, trabalhadores e a população. Foi uma conversa muito produtiva. A sugestão que trago é criarmos uma força tarefa para iniciarmos imediatamente o processo de licitação em Aracaju,” diz Ricardo Marques.

TCE I

O diretor da Escola de Contas (Ecojan), conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral de Souza, esteve na Escola de Contas Públicas de Alagoas, em Maceió, para alinhar detalhes da realização do projeto TCE Itinerante interestadual, que voltará a ocorrer nos próximos dias 30 e 31 de maio. Na oportunidade, o conselheiro aposentado participou de reunião com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL), conselheiro Otávio Lessa, juntamente com uma equipe técnica da Escola de Contas local, tendo à frente a Coordenadora de Ensino e Extensão, Lídia Machado Tavares Mendes.

TCE II

“Avançamos numa série de itens relacionados à programação e logística desta retomada do TCE Itinerante que certamente irá beneficiar as gestões públicas de diversos municípios sergipanos e alagoanos”, destacou Carlos Alberto Sobral. A ação pedagógica deverá ocorrer nos municípios de Canindé de São Francisco (SE) e Piranhas (AL), no formato híbrido, com participantes presentes no local do treinamento, mas também virtualmente. Já o público-alvo será composto por gestores e servidores públicos dos municípios situados no alto sertão dos dois estados.

Emília Corrêa

Sempre inserida em projetos que trata o combate à violência contra as mulheres, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) esteve prestigiando o lançamento do Projeto: “Vamos Conversar sobre Gênero?”, de iniciativa do MP/SE. Compondo a Mesa de debates, a presidente da Procuradoria da Mulher no legislativo municipal ressaltou a importância de discutir, em todos os âmbitos, essa pauta: “Precisamos, cada vez mais, buscar iniciativas de conscientização e políticas públicas contra esse mal atinge nossa sociedade. É uma luta de todos para a construção de um mundo mais igualitário, com respeito e tolerância”, declarou.

Goretti Reis I

A procuradora da Mulher da Alese, deputada estadual Goretti Reis (PSD), também participou do lançamento do Projeto ‘Vamos conversar sobre gênero? – Fortalecendo a rede de atendimento à mulher vítima de violência’. A atuação de Goretti Reis em defesa da mulher foi destacada pela diretora do CAOp da Mulher, Cecília Nogueira que agradeceu e parabenizou a atuação também da parlamentar em Sergipe. “O meu agradecer profundo a deputada Goretti Reis por ser mais uma dessas guerreiras que fazem parte dessa rede e que tanto nos ensinam”.

Goretti Reis II

“Parabenizar o nosso MP, na pessoa da promotora Cecília Nogueira, por esta brilhante iniciativa. É importante ressaltar que o MP sempre foi nosso parceiro, desde o início, com a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, quando tivemos a oportunidade de realizar evento nesta Casa, a exemplo de uma edição do Tecendo Rede. Sempre estiveram envolvidos e apoiando. Como procuradora da Mulher da Alese, aplaudimos e apoiamos a iniciativa para que as nossas políticas públicas, realmente sejam fortes e resolutivas”, elogiou Goretti Reis.

Aprendizagem profissional I

Seguem abertas as inscrições para a primeira audiência pública sobre “Aprendizagem Profissional no Brasil e em Sergipe – Avanços, Dificuldades e Desafios”, realizada pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) com apoio do Ministério Público de Sergipe (MPSE). O primeiro encontro acontecerá no dia 07 de abril, no auditório do MP-SE, em Aracaju.

Aprendizagem profissional II

A audiência, resultado de acordo estabelecido entre o MPT-SE e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Sergipe (Seac-SE), é voltada para a sociedade aracajuana e, em especial, aos representantes do Fepeti-SE, da Auditoria Fiscal do Trabalho, da Justiça do Trabalho, da OAB/SE, da ASSAT, da Fundação Renascer, das Secretarias Municipais e Estadual de Assistência Social e Educação, das entidades formadoras de aprendizagem profissional, das universidades, de institutos de formação profissional, das empresas estabelecidas em Sergipe que ainda devem preencher as cotas de aprendizes respectivas, assim como dos representantes das demais empresas e sindicatos sergipanos.

Joaquim do Janelinha I

Foi aprovado em votação única o requerimento 117/2022, proposto pelo vereador Joaquim da Janelinha (PROS), que requer ao presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese), Helom Oliveira, a previsão de reabertura da agência do conjunto Augusto Franco (Farolândia), que teve sua unidade fechada devido a um incêndio.

Joaquim do Janelinha II

Desde o mês 10/2021, que a área foi isolada, e, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe à época, o incêndio foi rapidamente controlado e não houve vítimas, sendo registrados somente danos materiais, mas havia muita fumaça e fogo na edificação. “É lamentável que a agência permaneça fechada e os atendimentos aos clientes da unidade bancária continuem sendo realizados em outras agências do banco sergipano”, enfatizou Joaquim, concluindo a necessidade dessa retomada.

Maria Mendonça I

A deputada estadual Maria Mendonça destacou a importância do fortalecimento da política cultural como estímulo ao turismo. A parlamentar observou que as pessoas costumam visitar as mais diversas regiões do Brasil ou do exterior e, naturalmente, apreciam as manifestações culturais, como a música e a arte nas suas mais variadas formas. “São vertentes que contribuem para ampliar a atividade turística e resultam no impulsionamento da economia”, disse.

Maria Mendonça II

Recentemente, a deputada apresentou, na Assembleia Legislativa, Projeto de Lei que institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Sergipe a “Semana de Valorização do Artista Local”, cuja programação poderá contemplar artistas que desenvolvem suas atividades nas diversas modalidades de expressão cultural. “Quando pensamos nessas ações vinculadas ao turismo, podemos dimensionar o quão valiosas elas são para o incremento econômico, considerando que a música é a mais sublime expressão cultural de um povo”.

Maria Mendonça III

Para Maria Mendonça, o artista é um agente político, também. “Historicamente, a música, a literatura, o cinema e tantas outras formas de arte estiveram diretamente ligadas às evoluções políticas no Brasil e mundo afora. E a combinação música e turismo é fundamental para ampliação da atividade turística”, comentou, lembrando que o seu Projeto de Lei aguarda apreciação da Assembleia Legislativa.

Maria do Carmo I

Ao analisar dados sobre o baixo número de jovens aptos a votar nas eleições deste ano, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou a importância de se estabelecer políticas de estímulo à juventude para que ela se interesse não só por votar, ajudando a fazer escolhas dos seus representantes nos Poderes Executivos e Legislativos, mas, também, de se engajar nos movimentos políticos em seus Estados.

Maria do Carmo II

“A presença dessa juventude é salutar para oxigenar a política. Os jovens têm força, novas ideias e representam o futuro”, disse a senadora, ao ressaltar as campanhas desenvolvidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para estimular essa participação nos processos eleitorais. “São iniciativas importantes, mas entendo que os partidos também devem desenvolver campanhas e atividades que atraiam esses jovens para que participem das discussões e das decisões em torno dos pleitos”, afirmou Maria do Carmo.

Maria do Carmo III

Ela observou que o TSE registrou, no mês passado, o menor número de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor da história. Nessa faixa etária, ressaltou Maria do Carmo, são 6 milhões de jovens no Brasil, mas foram contabilizados, somente, cerca de 830 mil jovens com o documento. Em comparação com o mesmo período nas eleições de 2018, o número representa aproximadamente 600 mil a menos. “Precisamos trabalhar para mudar essa realidade e trazer ao jovem os sentimentos de patriotismo e pertencimento”, afirmou.

Professor Bittencourt

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovou, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 102/2020 de autoria do vereador Professor Bittencourt (PCdoB) que declara a Quadrilha Junina Século XX como Patrimônio Cultural e Imaterial do município de Aracaju.

Mais antiga

A Século XX é a quadrilha mais antiga do estado de Sergipe e a quarta mais antiga do Brasil, e reúne ao longo da sua trajetória alguns títulos importantes. Há algumas décadas, a quadrilha se apresenta nos arraiais do nosso estado, e em Aracaju, como o Centro de Criatividade, o Gonzagão, a Orla do Povo, Rua de São João, dentre outros locais onde os seus quadrilheiros distribuem animação e vigor na marcação dos passos.

Reconhecimento

Para Bittencourt, a aprovação do projeto de lei é o reconhecimento de uma história. “É o reconhecimento de uma história de quase sessenta anos. A Quadrilha Junina Século XX foi fundada no dia primeiro de março de 1964, é a mais antiga quadrilha junina do estado de Sergipe em atividade. Com a aprovação desse projeto, nós estamos fazendo não apenas uma homenagem para a quadrilha junina Século XX, que por si só merece pela sua longevidade, a intensidade com que participa dos eventos, inclusive pelos inúmeros prêmios que já ganhou no estado de Sergipe e fora do estado, o trabalho importante no sentido da manutenção dessa história, dessa cultura, dessa tradição e identidade”, destacou.

Os Tabaréus I

O grupo de Choro “Os Tabaréus” realiza Roda de Choro no próximo sábado (2), na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju. A iniciativa tem como objetivo abrir as comemorações referentes ao mês do Choro, gênero musical surgido na segunda metade do século XIX e que permanece até hoje encantando públicos de todas as idades. O evento será ao ar livre e gratuito, começando às 11h.

Os Tabaréus II

De acordo com Alexandre Azevedo, violonista do grupo, no repertório estarão presentes clássicos do Choro, como Brasileirinho (Waldir Azevedo), Carinhoso (Pixinguinha) e Corta-Jaca (Chiquinha Gonzaga) entre tantos outros. Além do grupo também haverá a participação de músicos convidados. Outro motivo especial para a realização da Roda é que abril é o mês de aniversário do grupo de Choro Os Tabaréus, que está completando nove anos de atividades. O sexteto é formado por André Lima (Trompete), Jeovane Lima (Trombone), Humberto Barreto (Cavaquinho), Kelvin Farias (Contrabaixo), Odílio Saminêz (Percussão) e Alexandre Azevedo (Violão).

Os Tabaréus III

O grupo surgiu da identificação de seus membros fundadores com o Choro em suas diversas vertentes e desde 2013 vem atuando de modo significativo no cenário musical sergipano. Conquistou dois prêmios no V Festival Aperipê de Música. Participou de importantes eventos como o XIV e o XV Sescanção, o Circuito SESC 2014, XL, XLI e XVLIII Encontro Cultural de Laranjeiras, 30 anos do Programa Domingo no Clube, dividindo o palco com a atração nacional, a dupla Zé da Velha e Silvério Pontes, entre outras tantas atividades, sendo destaque da quinta edição da Revista do Choro, em 2016, ocasião onde foi capa da publicação de circulação nacional.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]