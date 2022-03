Atleta sergipano vai competir em maratona na Patagonia

Diego Torres, está entre os seis brasileiros que vai para Argentina participar da Patagonia Run 2022.

Único representante de Sergipe nos 160 km de uma das maiores competições de corrida de montanha do mundo, Diego Torres é um esportista, ultramaratonista trail, fundador do Clube de Corrida DTRun e do Diego Torres Studio Personal, também se apresenta como motivador de pessoas e de uma vida saudável.

Em abril, Diego Torres se prepara para mais um desafio, voltar a Argentina para participar da Patagonia Run 2022. Em busca de apoiadores, o atleta já conta com o patrocínio da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe – Coopanest-SE, que está fornecendo as passagens aéreas. “Esse apoio é fundamental para que eu possa participar dessa competição”, destacou o atleta que está em busca de outros patrocinadores.

Para Dr. Roberto Menezes, presidente da Coopanest-SE, o apoio da cooperativa ao esporte faz parte do compromisso da entidade médica. “É nosso compromisso de responsabilidade social, sabemos que a atividade física é um pilar para a saúde e nós buscamos contribuir com o esporte patrocinando alguns atletas em diversas modalidades”, destacou o médico.

“Estou indo pela quarta vez, em 2015 fiz os 45Km, 2017 fiz os 100km em 24 horas e em 2019 fiz os 115km em 26 horas. E agora estou indo para os 160 km que é a maior distância deles e o tempo disponível para finalizar são 39 horas. Nesta prova dos 400 atletas inscritos apenas 6 são brasileiros”, explicou entusiasmado Diego Torres.

O Nome da Prova é Patagônia Run, considerada a corrida de Ultra Trail Non-Stop mais importante da América Latina e está em sua 12ª edição, é uma corrida de montanha, realizada na cidade de San Martin de Los Andes na Patagônia, Argentina. Nesta edição a organização confirmou a participação de 30 países, com 5.000 atletas.

Foto assessoria

Ascom/Coopanest-SE