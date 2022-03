Bomba: Eduardo Amorim pode ficar com MDB

Diógenes Brayner – [email protected]

Um período com muita notícia rolando nas paralelas, mas um excesso de cuidado dos personagens, para evitar interferências indesejáveis e estragar os projetos. Algumas informações conflitam, em razão de variações dos fatos. Claro que não é hora de se expor, mesmo que até sexta-feira tudo venha às claras, para anúncios posteriormente. Formar chapas para eleger deputados – seja estadual ou federal – é uma aventura no deserto para encontrar água que não seja envenenada, porque a clausula de barreira é quase intransponível, principalmente pelo fim da patética regra de três de eleições anteriores, onde menos valia mais, em razão das coligações.

O silêncio dos partidos em torno da reserva eleitoral que mantêm serve para evitar alguns transtornos de última hora. Legendas que tenham nomes que somem 80 mil votos estão difíceis. Assim mesmo, para ter representação na Câmara, quem conseguir somar 70 mil votos, precisará de mais 70 para eleger o primeiro e quase duzentos para chegar ao segundo, o que é muito difícil. No máximo duas siglas eleitoralmente potentes, elegerão dois nomes com certa dificuldade. “Exatamente porque faltam bons candidatos”, como disse ontem um experiente presidente de partido. Em Sergipe há apenas uma sigla que pode eleger até três com muita dificuldade, o que reduz a chances das demais passarem de apenas um. É difícil gente!

A informação inicial é de que o MDB na mudará de rumo está em dúvida. Em reuniões realizadas ontem, com lideranças importantes do partido, concluiu-se que a sigla permanecerá com o ex-governador Jackson Barreto, que vai permanecer na base aliada e será candidato ao Senado. Mas, no final da noite, uma bomba explodiu que ainda pode dar xabu. Atentem: o ex-senador Eduardo Amorim, que perdeu o comando do PSDB, passou todo o dia de ontem em Brasília e teria conseguido o comando do MDB, através de ação do seu irmão, Edvan Amorim (PL), que sabe traçar bem caminhos políticos e é expert em aplicar cheque mate no tabuleiro do xadrez político.

Ainda não é uma informação absolutamente confirmada, mas vem de fonte ligada intrinsecamente ao grupo que os dois, de todas as formas, mobilizam. Claro que teoricamente isso muda a informação quanto à permanência do MDB no bloco, mas o Eduardo pode levar um MDB independente em relação a composições, mas pode se comprometer com apoio a alguma candidatura. Nisso tudo, apenas a certeza: Eduardo será candidato ao Senado, ampliando o número de nomes que vai disputar um único mandato parlamentar. Há um detalhe: Valmir de Francisquinho também está retornando de Brasília. Foi buscar autorização do presidente do Partido Liberal para candidatar-se ao Governo. Ainda não vazou o resultado do encontro, mas pela sua euforia em reunir ainda hoje o seu blocopara anunciar o resultado, deixa a impressão que tudo deu positivo.

Um detalhe: Eduardo Amorim é muito ligado a Valmir de Francisquinho, que é do PL, mesmo partido de Edvan Amorim. Eduardo nunca escondeu que gostaria de ser candidato ao Senado em uma chapa que teria Valmir disputando o Governo. Agora, é ver o que vai dar.

Dificuldade financeira

Um aliado de Belivaldo Chagas (PSD) disse ontem que não é nova a declaração dele de que pegou um Governo com dificuldades financeiras de antecessores.

*** – Nunca se referiu ao ex-governador Jackson Barreto e nem a nenhum outro que esteve à frente do Estado antes.

*** Acrescentou que “essas dificuldades vêm de Governos anteriores e as dificuldades foram se acumulando, inclusive quando ele assumiu”.

Criar divergência

Segundo ainda o aliado, os adversários aproveitaram uma frase proferida durante um momento de ordem de serviço para calçamento em São Domingo, para tentar criar uma divergência entre Belivaldo e Jackson.

*** Belivaldo, com seu estilo, fez uma analogia: “peguei um Estado com buracos nas rodovias, buracos nas finanças…” O que foi maldosamente usado como se referisse ao Governo de JB.

*** O aliado admite: “o bloco do Governo tem que estar coeso e não buscar transformar palavras em insultos que dê margem a arranhões”.

Fábio Reis no PSD

O deputado federal Fábio Reis, através de telefonema, avisou ao presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e ao líder Isnaldo Bulhões, sua filiação ao PSD.

*** Fábio Reis aproveitou a ligação para agradecer à direção do MDB tudo que fez pelo partido em Sergipe, dentro das necessidades da legenda e na ajuda que deu ao Estado ao colaborar com a liberação de emendas.

JB fica no MDB

Ontem pela manhã membros novos e históricos do MDB se reuniram para tratar sobre o partido, com a participação do presidente da Assembleia e do ex-governador Jackson Barreto, além de membros da atual direção do partido.

*** Durante a reunião, Jackson Barreto informou que se manteria no partido e reafirmou sua candidatura ao Senado Federal.

*** O relacionamento que JB vinha mantendo com o PCdoB passava a impressão que ele trocaria de sigla, mas não daria para disputar o Senado.

Ainda não decidiu

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse ontem que está conversando com a direção do União Brasil para filiação, mas que ainda não há nada decidido.

*** Fábio ainda não deixou o PDT, está ouvindo o presidente do partido, Carlos Lupi, e deve optar ou não pela troca de partido até o dia 02 de abril.

*** Fábio trabalha uma boa sigla que lhe dê condições de reeleição. Sem arrodeios, FH está no União Brasil.

Vai para Solidariedade

O empresário Clóvis Silveira disse ontem que espera uma decisão do MDB em passar o partido para o seu comando em Sergipe até esta quarta-feira às 09 horas.

*** A direção nacional do partido ainda não tomou uma atitude sobre isso e mantinha a sigla com os Reis até ontem à noite.

*** Caso às nove horas de hoje não haja uma decisão, Clóvis Silveira assume o comando do Solidariedade e admite que eleja deputados estadual e federal.

Rodrigo no UB

O deputado estadual Rodrigo Valadares disse ontem que esta conversando com o União Brasil para filiação no partido. Será candidato a deputado federal.

*** Acrescentou que “caso não tenhamos vitória no PTB até sexta-feira, a possibilidade de filiar-se à União Brasil é real”.

Katarina candidata

A coluna cometeu um erro ontem e faz a retificação agora: A vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitosa (PSD) não será candidata à “deputada estadual”, como foi informado.

*** A vice-prefeita vai disputar vaga na Câmara Federal pelo seu partido.

*** Katarina já está trabalhando para isso e na avaliação de aliadas ela é um nome que pode surpreender.

Formação de chapa

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) tem trabalhado muito, como presidente do seu partido, para formar chapas para deputados estadual e federal.

*** A formação dessas chapas não tem sido fácil para todas as siglas.

*** Quanto à indicação do vice-governador, será feita mesmo por Edvaldo, mas há muito tempo ainda para a formação completa da chapa.

Márcio na espera

O deputado suplente Marcio Macedo (PT) ainda não assumiu a vaga na Câmara Federal, aberta pela cassação do deputado Valdevan Noventa (PL).

*** O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, amarra a liberação do mandato e prejudica Márcio Macedo, que também se prepara para disputar a reeleição.

Desastre humanitário

Senador Rogério Carvalho (PT) disse que o novo relatório mundial da Anistia Internacional aponta que Brasil, sob gestão Bolsonaro, retrocedeu na educação, no meio ambiente e no combate à fome em 2021.

*** – A gestão criminosa do governo na pandemia também foi destaque. Um verdadeiro desastre humanitário!

Um giro pelas redes sociais

Cristóvão Buarque – Eduardo Leite coloca sua juventude como trunfo eleitoral, esquece que isto é preconceito contra os velhos, nem olha o futuro, quando enfrentar alguém mais jovem que ele.

Revista Fórum – Liberdade de expressão – Censura ao Lolla: ministro do TSE diz que foi induzido ao erro por partido de Bolsonaro.

Marcelo Freijó – Vencer no Rio de Janeiro é fundamental para derrotarmos o bolsonarismo no Brasil. Juntos nós vamos tirar as máfias que estão no poder.

O Antagonista – Moro voltou a dizer ontem que considera ser o nome mais competitivo para a candidatura presidencial da Terceira Via.

Mirtes – É minha mãe de 81 anos que muda de canal toda vez que o Bozolóide aparece e diz: “na minha casa essa homem não entra”!

Xico Graziano – Essa insana disputa entre Doria e Eduardo Leite atesta a decadência política do PSDB. Penas para todos os lados. Salve-se quem puder.

Aglutinar força – Luciano Bivar, presidente da União Brasil, ainda acredita que é possível aglutinar forças para viabilizar uma candidatura alternativa.

Metrópoles – “Mais partidos podem deixar de existir”, diz Mourão após sair do PRTB. O vice-presidente citou a cláusula de barreira, que impede a atividade de uma legenda sem percentual mínimo de votos no pleito.