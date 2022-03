Cohidro conclui Semana da Água com visita de estudantes em perímetro

Empresa fez campanha educativa para funcionários da sede de Aracaju, com panfletos e mural temático no Dia da Água

Por conta do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a programação da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e irrigação de Sergipe (Cohidro) para àquela Semana da Água, foi concluída na quinta-feira (24), com um dia inteiro de atividades voltadas a estudantes de Lagarto. É lá que fica o Perímetro Irrigado Piauí, do Governo do Estado, e foi onde a empresa pública recebeu os alunos do ensino fundamental do Colégio da Fundação José Augusto Vieira para aprenderem mais sobre a água. As crianças conheceram o funcionamento daquele projeto público de irrigação administrado pela Cohidro, a sua Estação Meteorológica, uma aula sobre águas subterrâneas e poços tubulares, com a exposição de uma maquete completa de um sistema de dessalinização e produção agropecuária do Programa Água Doce (PAD).

“Em Sergipe, o Água Doce tem em funcionamento 29 sistemas de abastecimento de água potável a partir da dessalinização de água captada em poços, boa parte deles perfurados pela Cohidro. Nesses sistemas também é disponibilizada a água bruta para dessedentação animal, criação de peixes e até irrigação de plantas resistentes à água salina, e usadas para produção de ração animal. E é importante esta exposição da maquete, não só para mostrar a importância do programa, mas para que os pequenos cresçam sabendo o quanto pode ser complexo ter água para beber em determinadas regiões do nosso estado. E por isso, todos devem valorizar e cuidar da água que temos nas torneiras de nossas casas”, avaliou a diretora de Infraestrutura Hídrica e Mecanização agrícola da Cohidro, Elayne de Araújo. Adiantando que, neste ano, o PAD tem R$ 3,3 milhões previstos para investimento via programa Pró-Campo, do Governo de Sergipe.

Coordenadora pedagógica da educação infantil na fundação, Anselma Martins destaca que o corpo docente da escola tinha a intenção de levar o alunado para uma atividade em que fosse visto na prática, aquilo que eles só conheciam na teoria. “Foi a partir de um projeto pedagógico interdisciplinar, sobre esse tema que é tão importante, a água. E como nós poderíamos concretizar isso de forma bem efetiva, para que eles pudessem vivenciar na realidade, o que é que acontece com esse processo. Nós tivemos a ideia de fazer uma visita para que os alunos pudessem visualizar aquilo que o livro didático traz sobre a água, seus processos e sua importância. Daí eu entrei em contato com o senhor Gildo Almeida e ele foi extremamente solícito. Fazendo essa visita, eles vão conseguir visualizar e junto com as explicações também didáticas, reforçar esse conteúdo da água e a sua importância”.

Diretor de Irrigação e Desenvolvimento Agropecuário da Cohidro, João Fonseca reforça a importância da água para a produção de alimentos, a cada dia mais dependente da irrigação. “Em 2003, a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) estimou que a irrigação será responsável por atender cerca de 80% da produção adicional de alimento necessária para suprir o aumento da demanda entre 2001 e 2025. E no futuro próximo, quando estes estudantes entrarem no mercado de trabalho, eles precisam saber da importância de preservar a água não só para beber, mas para poder alimentar toda a população em igual importância. Quem sabe hoje, com esta atividade do Dia da Água, não estamos despertando nestas crianças a vocação para eles serem os futuros engenheiros agrônomos, geólogas, biólogos, químicas, que cuidarão melhor da nossa água?”, questiona o diretor.

A pequena Maria Vitória Santana, do 5° ano, aprendeu tanto que é necessário fazer um aproveitamento racional da água, quanto que dependemos dela também para plantar. “Da água, eu aprendi que a gente tem que reutilizar ela para não acabar. Aprendi que não é só a gente que precisa da água, mas as plantinhas também. E a gente precisa economizar para não faltar”, alertou. Para o Caio Nascimento, do 4° ano, foi uma aula prática sobre a importância da água e o que ele mais gostou foi a maquete do Água Doce. “Aprendi sobre o tratamento da água, como trata a água, os nomes e as coisas que são para fazer. Gostei mais da maquete, ela é muito parecida com a realidade, como se fosse de verdade, aí eu gostei”, justifica.

O Dia da Água no perímetro Piauí

Segundo o gerente do perímetro irrigado de Lagarto, Gildo Almeida, o evento já era tradição e, neste ano, voltou a ser realizado, depois de dois anos suspensos por conta da pandemia da Covid-19. “Faz tempo que o Dia da Água é celebrado aqui. Sempre chamando as escolas e levando a conscientização da importância da água e do nosso trabalho de levar água para irrigar, a assistência técnica e de monitoramento da nossa Estação Meteorológica. Sempre contando com os nossos técnicos agrícolas, agricultores e comunidade, para receber os estudantes. Mas desta vez o outro departamento da Cohidro, da parte de poços, veio abrilhantar ainda mais nossa atividade, trazendo informações importantes e uma maquete do Programa Água Doce, que a garotada adorou. Agradeço aos colegas pela participação, estendendo o convite para que, nos próximos anos, ocorra mais desta parceria”.

Foto: Fernando Augusto

Da assessoria