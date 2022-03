Deputado Luciano Bispo discute Projeto de Lei sobre servidores da Fundação Renascer

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu na manhã desta quarta-feira (30) o presidente da Fundação Renascer, Wellington Mangueira, a secretária de secretária de Estado da Inclusão Social, Lucivanda Nunes e secretário de Estado da Administração, Manuel Dernival Santos Neto. Na pauta, a discussão do Projeto de Lei Ordinária Nº 106/2022, de autoria do Poder Executivo, que disciplina o quadro de pessoal do sistema socioeducativo da Fundação Renascer de Sergipe.

O projeto altera o regime jurídico dos empregos públicos da Fundação Renascer, com base na Lei Nº 5.890, de 26 de maio de 2006, promove o enquadramento no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para os servidores públicos civis da Administração Geral da Administração Pública Direta, autarquias e fundações públicas do Poder Executivo PCC/AG.

Na reunião, os gestores informaram que a propositura tem por finalidade, consolidar as carreiras do Sistema Socieducativo da Fundação Renascer. Representantes do sindicato da categoria também participaram do encontro com o presidente Luciano Bispo, quando pediram apoio dos parlamentares para a aprovação do Projeto de Lei Ordinária.

Foto: Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza/ Alese