Em nota, deputado Fábio Henrique comunica que deixa o PDT

Foram quase 20 anos de dedicação, mas precisei tomar uma decisão difícil e comuniquei ao presidente Carlos Lupi a minha saída do PDT.

Esse foi o único partido que tive até hoje, e por onde fui vereador em Aracaju, prefeito de Nossa Senhora do Socorro e deputado Federal. Porém, as circunstâncias políticas e essa legislação equivocada, me fazem tomar essa indesejada decisão.

Minha eterna gratidão ao PDT. São essas três letrinhas que me permitiram os ensinamentos de luta pelos trabalhadores, servidores públicos e a defesa intransigente da educação, da saúde, do meio ambiente, da soberania nacional, dentre outros temas.

Agradeço aos meus colegas de bancada, ao meu presidente e amigo Edvaldo Nogueira, com quem tive o prazer de ter uma excelente convivência e que sou testemunha do quanto ele lutou para esse momento não acontecesse, e ao meu presidente nacional Carlos Lupi, amigo, conselheiro, homem honrado com quem aprendi muitas lições. E por fim à militância pedetista que sempre deu um show.

Deixo o PDT, mas jamais deixarei o legado que aqui aprendi. Continuarei na luta pelos mais humildes e meus posicionamentos serão sempre em favor da sociedade. Levarei comigo, para onde for, os ensinamentos do partido de Brizola.

Fábio Henrique

Deputado Federal