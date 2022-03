Energisa informa que reforçará a manutenção preventiva em 30 municípios sergipanos

A Energisa Sergipe realiza investimentos em ações de manutenção preventiva na rede elétrica como forma de sempre garantir o fornecimento de energia elétrica de qualidade. Somente neste mês de março, a concessionária realizou ações de manutenção em 30 municípios sergipanos. As inspeções programadas nos equipamentos evitam interrupções não programadas no fornecimento e aumentam o nível de qualidade para os consumidores.

“Assim como qualquer equipamento, os componentes da rede elétrica têm uma vida útil. Substituí-los por novos e mais modernos, antes de apresentarem problemas, é fundamental para manter o sistema em operação de forma confiável e segura. Por isso, realizamos de forma contínua manutenções preventivas na rede elétrica, e neste mês de março, intensificamos as ações nesses municípios”, explica o gerente de Construção, Manutenção e Distribuição – DCMD da Energisa, Thyago Tanouss.

Ainda segundo Thyago, para realizar a manutenção na rede elétrica, a equipe técnica especializada utiliza ferramentas e métodos de trabalho avançados que possibilitam realizar a manutenção com a rede energizada, sem a necessidade de desligar. Para isso, as equipes, chamadas de “equipes de linha viva”, recebem diversos treinamentos e utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) específicos para esse tipo de trabalho, com atenção total na segurança.

Os principais serviços de manutenção e inspeção realizados durante o mês de março foram: podas, aprumar poste, retirada de objetos estranhos na rede, instalação de equipamentos, substituição de equipamentos e conexões na rede elétrica. Os municípios atendidos foram: Aracaju, Lagarto, Propriá, Itabaiana, Nossa Senhora Aparecida, Amparo de São Francisco, Barra dos Coqueiros, Japoatã, Graccho Cardoso, Nossa Senhora do Socorro, Aquidabã, Poço Verde, Poço Redondo, General Maynard, São Miguel do Aleixo, Carira, Nossa Senhora da Glória, Ilha das Flores, Santo Amaro das Brotas, São Cristovão, Canindé de São Francisco, Carmópolis, Laranjeiras, Monte Alegre de Sergipe, Porto da Folha, Japaratuba, Malhada dos Bois, São Francisco, Areia Branca e Riachuelo.

Obras 2022

A Energisa está realizando diversas obras em Sergipe, neste ano de 2022, que vão contribuir para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia como a aquisição de uma subestação móvel para utilização em manutenções preventivas nas subestações, evitando o desligamento programado. Serão investidos mais de R$ 125 milhões em obras.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas