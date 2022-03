Forrozão está de volta e vai abrir os festejos juninos

Após dois anos de saudade, foi dado o pontapé inicial pelo Grupo Sergipe de Comunicação que anunciou o retorno de Forrozão durante o seu lançamento realizado na noite desta terça-feira, 29 de março, no Museu da Gente Sergipana. O evento tradicional que abre oficialmente os festejos juninos de Sergipe chega a sua 37ª edição e está de volta após o controle da pandemia. A festa será realizada a partir das 18h da sexta-feira, 7 de maio, na Praça de Eventos dos Mercados Centrais de Aracaju.

O Forrozão é uma realização da TV Sergipe, FM Sergipe e G1, com organização da Teo Santana Produções, assessoria de imprensa da Navarro Comunicação, patrocínio da Maratá e apoio da Fleximídia e Publicart.

A festa vai ser comandada pela Calcinha Preta, Devinho Novaes, Márcia Fellipe, Limão com Mel, Taty Girl, Cavaleiros do Forró, Matheus Fernandes, Tayrone e Adelmário Coelho. Uma mega estrutura vai receber milhares de forrozeiros em mais de 10 horas de muito arrasta-pé.

Uma das atrações mais esperadas é a banda Calcinha Preta que faz parte da história do evento e vai subir ao palco do Forrozão pela 20ª vez, mas esta será a mais emocionante de todas, será o primeiro show em Sergipe após a partida precoce de Paulinha Abelha.

Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Óliver vão fazer uma linda homenagem a Paulinha cantando o hit que leva seu nome, a canção inédita ‘Vem me amar’, além das músicas que fizeram sucesso com a sua voz e carisma. O show vai ser muito emocionante e os fãs da banda estão aguardando o momento com muita expectativa

Ingressos

Os ingressos para o Forrozão 2022 estão sendo vendidos com preços a partir de R$ 30 na TS Store (Shopping Riomar), Real Calçados (Centro), Cacau Confeitaria (Augusto Franco), Faro Imports (Shopping Prêmio) Auto Peças Macedo (Siqueira Campos), Farmácias Edson (18 do Forte) e Milton Som (Itabaiana). Os ingressos podem ser adquiridos também através do site ‘Bilhete Certo’.

