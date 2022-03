FSF abre inscrições para o Sergipano SUB-20 da Série A2

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou nesta terça-feira (29/03) boletim informando que já estão abertas as inscrições para os clubes interessados em participar do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2 de 2022. O período para garantir presença na competição teve início nesta tarde e segue até a próxima segunda-feira (04/04). Para realizar a inscrição, os dirigentes deverão protocolar um ofício na secretaria da entidade informando a intenção de disputar o SUB-20 da Série A2.

Entre às 12 e 18 horas, na rua Vila Cristina, nº 1010, no complexo Lourival Baptista, no bairro Treze de Julho. Deve ser informado também na sede da entidade o nome do estádio em que a equipe vai disputar o estadual. A previsão é que a competição seja iniciada no início no dia sete de maio.

Na oportunidade, a FSF, também divulgou que o Congresso Técnico será realizado no dia cinco de abril (terça-feira), às 15 horas no auditório da entidade. Lembrando que o campeão do SUB-20 da Série A2 garante vaga na tradicional Copa São Paulo de 2023.

Fonte FSF