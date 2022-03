Gilmar Carvalho defende policiais penais e aposentados

O deputado estadual Gilmar Carvalho voltou a defender os direitos dos policiais penais e dos aposentados estaduais. Foi durante pronunciamento na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe, na manhã desta quarta-feira, 30.

O parlamentar votou a favor do projeto que trata dos direitos assegurados aos policiais penais e do projeto que versa sobre os aposentados do Estado de Sergipe.

Gilmar fez algumas ressalvas em relação ao seu voto. “Sobre as questões relacionadas à Previdência, voto a favor mas com uma restrição: quero que o Governo de Sergipe devolva todo o dinheiro que foi gasto com o desconto na folha dos aposentados”.

