Homem é morto ao trocar tiros com a polícia, após operação no município de Boquim

Uma operação denominada de “fora dos trilhos”, foi desencadeada por volta das 6h, da manhã desta quarta-feira (30).

A operação foi comandada pelos delegados Josenildo Brito e Janailson Lima, comandantes da delegacia de Boquim, em parceria com o delegado Paulo Cristiano, que comanda a delegacia de Lagarto, e tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em desfavor de Roberto Félix dos Santos, segundo informações, o mesmo vinha sendo investigado a cerca de 60 dias por porte ilegal de armas e tráfico de drogas no município de Boquim.

Com a chegada da polícia o mesmo resistiu a voz de prisão e efetuou vários disparos de arma de fogo contra as equipes policiais, que revidou e na troca de tiros o Roberto foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimento e veio a óbito. Ainda segundo informações, Roberto respondia 23, ações penais tramitando no TJ de Sergipe, inclusive algumas foram comprovados durante as investigações como tráfico de drogas, porte ilegal de armas, homicídio, e outros.

Além disso foi constatado também a ostentação de drogas ilícitas e arma de fogo em redes sociais para supostamente intimidar a população. Com o elemento foram apreendidos um revólver calibre 38, e cerca de 300 gramas de drogas ilícitas.

As informações e foto são do radialista Cléo Menezes