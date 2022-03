Iran Barbosa discursa pela primeira vez como parlamentar do Psol

O deputado estadual Iran Barbosa fez o seu primeiro pronunciamento como parlamentar do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), na manhã desta terça-feira, 29. O agora psolista filiou-se à legenda na noite de ontem (28), em plenária bastante representativa, realizada no Cotinguiba Esporte Clube, na capital sergipana, com presenças do presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, de lideranças nacionais e locais do partido e de outras legendas de esquerda, além de representações de movimentos sociais, populares, sindicais, militantes e pessoas do povo.

Guillherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e da Frente Povo Sem Medo e candidato do Psol à presidência da República e à prefeitura de São Paulo, enviou mensagem em vídeo, parabenizando Iran Barbosa pela filiação ao partido e desejando boas-vindas à legenda.

Em sua fala na tribuna, Iran Barbosa comunicou à mesa diretora da Alese sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT), no qual militou e foi filiado por 20 anos, e a sua filiação ao Psol, destacando a realização da plenária realizada no Cotinguiba que, de acordo com ele, foi extremamente significativa e marcada por uma receptividade muito calorosa e afetiva por parte das lideranças e da militância psolistas presentes.

“Também é meu dever registrar o afeto e o carinho de velhos companheiros de Partido dos Trabalhadores que, do mesmo modo, estiverem presentes ao meu ato de filiação, num gesto de reconhecimento à contribuição que ao longo dos 20 anos dei ao PT, e esse gesto simboliza aquilo que eu busco com esse movimento que fiz em me filiar ao Psol, que é o de fortalecer ainda mais o projeto da esquerda em Sergipe e reafirmar os compromissos com as pautas históricas que me mantiveram, nesses últimos anos da minha vida, na luta social, na luta sindical e na militância partidária”, afirmou Iran.

O parlamentar acrescentou que a sua filiação ao Psol também cumprirá a tarefa de procurar construir, em Sergipe, a unidade e a aliança no campo da esquerda para derrotar o atual modelo de gestão instalado em âmbito nacional, vinculado a um projeto autoritário, ultraliberal, ultraconservador e vinculado ao neofascismo.

“E não só isso, mas, também, essa unidade das esquerdas vai buscar romper, definitivamente, com atual modelo de governo que temos aqui em Sergipe, que tem sido perverso com os trabalhadores, espacialmente aqueles que prestam serviços à população”, apontou.

“Com essa filiação ao Psol, inicio um novo ciclo, uma nova caminhada, mas mantida e alimentada pelos princípios que me trouxeram até aqui”, enfatizou Iran Barbosa em seu discurso.

Por George W. O. Silva

Foto: Valesca Montalvão