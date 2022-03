Médicos Peritos do INSS entram em greve e atendimento são reagendados no estado de Sergipe

Médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Sergipe entraram em greve nesta quarta-feira (30). Nesta terça-feira (29) eles realizaram protesto, em frente ao prédio da agência no bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

Desde as primeiras horas da manhã, usuários com consultas marcadas estão sendo surpreendidos pela suspensão do atendimento, que será reagendado.

A informação confirmada por funcionários do órgão, que no estado funciona com 30% do efetivo em virtude da greve por parte de servidores técnicos e analistas.

Os servidores do instituto estão em greve e, entre as reivindicações, o sindicato alega más condições de trabalho, corte de recursos e sistemas precários.

Além disso, segundo o Sindiprev, não há concurso público para o preenchimento das mais de 20 mil vagas perdidas nos últimos anos, somente no INSS.

De acordo com os funcionários marcações de perícias serão reagendadas. Usuários, muitos de outras cidades, que tinham consultas marcadas em Aracaju não foram atendidos.

