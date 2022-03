O corre-corre para pular a cerca

Por Adiberto de Souza *

Os políticos que pretendem disputar as eleições deste ano e estão insatisfeitos com suas legendas só têm até a próxima sexta-feira para trocar o endereço partidário. Por conta disso, é grande o reboliço, mas quem ainda não pulou a cerca não abre o bico sobre as suas pretensões. A disputa das legendas pelos melhores quadros tem sido travada sem muito barulho e longe da imprensa. Diante desse natural segredo sobre os entendimentos, só depois do prazo final de filiações será possível fazer um balanço sobre os partidos que perderam mais filiados para os adversários. Encerrada esta fase, saberemos quais as siglas que mais se fortaleceram para o embate eleitoral deste ano. Aguardemos, portanto!

De quem é o MDB?

O MDB é o partido mais disputado em Sergipe. Ontem, o deputado federal Fábio Reis anunciou que está trocando a legenda emedebista pelo PSD. Também se divulgou que o comando da sigla teria sido entregue ao médico Eduardo Amorim, que acabou de perder o PSDB para o senador Alessandro Vieira. Outra informação revela que o MDB ficaria com Jackson Barreto. Como nada foi confirmado pelos atores citados, não é possível ainda afirmar se a o partido permanecerá no grupo governista ou se vai engrossar as fileiras da oposição. Marminino!

Coronel vai às urnas

A Secretaria da Defesa Social e Cidadania de Aracaju trocou de mãos. O coronel Luís Fernando Almeida pediu exoneração para disputar as eleições deste ano pelo PCdoB. Seu substituto é o major Silvio Prado, atual coordenador da Defesa Civil da capital. Luís Fernando é bacharel em Direito e coronel da reserva da Polícia Militar. Foi assessor especial da Fundação Renascer e chefe do Gabinete Militar do governo de Sergipe. Na PM desempenhou diversas funções, entre elas a de subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior e coordenador do Grupo de Gestão de Crises. Boa sorte, amigo!

Prepare o bolso

Os preços dos remédios devem aumentar 10,5% agora em abril. A estimativa tem como base a inflação acumulada em 12 meses até fevereiro no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou em 10,54%. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o reajuste não será automático, pois há concorrência entre as empresas. As medicações com maior concorrência sobem mais, como é o caso dos genéricos. Então, tá!

Palanque bolsonarista

O ex-deputado federal Jorge Alberto assumiu o comando do PROS em Sergipe e deve ser candidato a governador. Bolsonarista de quatro costados, o fidalgo promete garantir um palanque seguro no estado para o capitão de pijama. Em nota distribuída com a imprensa, Jorge conclama os conservadores sergipanos para que façam do PROS a sua casa bolsonarista: “Se você acredita nas mudanças que o Brasil vem sofrendo, venha lutar conosco”, convida o ex-deputado. Aff Maria!

Boa nova

O governador Belivaldo Chagas (PSD) enviou à Assembleia Legislativa um Projeto de Lei isentando de pagar previdência os aposentados e pensionistas que ganham até dois salários mínimos. A propositura vai beneficiar mais de 30 mil pessoas, sendo que cerca de 11 mil servidores deixarão de contribuir na integralidade com a contribuição previdenciária extraordinária. Segundo o governo, o impacto na redução da arrecadação é de R$ 33 milhões, referente ao período de abril a dezembro deste ano. Ah, bom!

Abaixo o preconceito

Os negros enfrentam dificuldade na progressão de carreira, na igualdade de salários e são os mais vulneráveis ao assédio moral no ambiente de trabalho. É o que mostra pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho. O estudo revela que por causa do preconceito, os negros têm, ainda, dificuldade para ocupar cargos de maior exposição, como relações públicas, caixa bancário, secretários e recepcionistas. Crendeuspai!

Dois a um

Após ter perdido os passes dos deputados estaduais Francisco Gualberto (PSD) e Iran Barbosa (Psol), o PT conquistou o também deputado estadual João Marcelo. Junto com o novo petista, assinaram fichas de filiação ao partido da estrelinha Robson Viana, Breno Silveira e Ledinha, ex-vereadora por Itabaianinha. Prestigiaram a chegada dos novos petistas o pré-candidato a governador Rogério Carvalho, o presidente estadual da legenda, deputado federal João Daniel e a vice-governadora Eliane Aquino. Pois tá!

Fim da picada

O carro da Secretaria da Saúde de Aracaju que realiza a vacinação itinerante contra a covid-19 foi assaltado, ontem, no violento bairro Santa Maria. Os servidores ficaram estupefatos com a ousadia dos bandidos, pois não esperavam que um veículo da Prefeitura, devidamente identificado e fazendo o bem à comunidade, fosse assaltado na maior cara de pau. Felizmente, os mequetrefes não mexeram nos imunizantes. Diante do inesperado crime, a Secretaria se viu obrigada a suspender a imunização itinerante na capital. Pode, um absurdo desse? Só Jesus na causa!

E o povo, ó!

Tire o cavalinho da chuva quem estiver pensando que a maioria dos políticos está preocupada com os problemas do povo. Eles só têm cabeça para as eleições deste ano. Pode escrever: boa parte dos nossos políticos está se lixando para questões como insegurança, crise da saúde, precariedade do transporte público, etcétera e tal. Quando muito, eles defendem que o governo faça remendos aqui e acolá, para iludir o cidadão e conquistar os votos dos ingênuos, com a promessa de que depois das eleições tudo será bem melhor. Pra eles, claro. Home vôte!

Túnel do tempo

Veja o que disse o ex-governador Jackson Barreto (MDB), em 2014: “Não serei candidato mais a cargo nenhum. Quando terminar meu mandato (de governador) vou pra casa descansar e abrir espaços para as novas gerações. Acho que os mais velhos do que eu também devem fazer a mesma coisa”. Recordar é viver!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 30 de maio de 1942.

* É editor do Portal Destaquenotícias