Como parte da programação especial ao Mês da Mulher, a OAB/SE e a CAASE irão promover mais uma noite de conhecimentos e troca de informações. Serão duas palestras que acontecerão nesta quarta-feira, 30, na sede da CAASE.

A primeira palestra ‘Domine seu Território e Amplie Suas Fronteiras’, será ministrada pela presidente nacional da Comissão da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, às 19h.

Já às 20h com o tema ‘Eu não sou uma mulher? Onde estão as Advogadas Negras, Bacharelas Negras e Estagiárias Negras no Sistema de Ordem?’ ministrada pela advogada Dandara Pinho.

Local: Auditório Caase

Endereço: Travessa Martinho Garcez, 71, Centro, Aracaju

Horário: 19h

Data: 30/03