Partido dos Trabalhadores realiza ato de filiação e dá boas-vindas a deputado, suplentes e lideranças

O Diretório do de Sergipe (PT/SE) realizou um ato de filiação com cinco novos nomes na manhã desta terça-feira, 29, na sua sede, em Aracaju. Filiaram-se o deputado estadual João Marcelo, os suplentes de deputados estaduais Robson Viana e Breno Silveira, a ex-vereadora por Itabaianinha, Ledinha, e o pré-candidato a deputado estadual Ulices.

O encontro contou com a presença da militância petista, de dirigentes atuais e históricos e do pré-candidato a governador do partido em Sergipe, senador Rogério Carvalho; além da vice-governadora Eliane Aquino; do presidente estadual do PT/SE, deputado federal João Daniel e da secretária estadual de Direitos Humanos do PT/SE, Lurian Silva.

“Estamos em um momento muito importante de formação de chapas para a disputa a nível estadual e nacional e ter nomes fortes e comprometidos com um projeto de soberania popular é imprescindível. Esses cinco nomes chegam hoje com uma grande responsabilidade, igual à daqueles que já estão neste projeto e irão para o pleito em defesa da população”, destacou João Daniel.

Para o senador Rogério Carvalho, o PT e a Federação Partidária que está se consolidando vêm cada vez mais fortalecidos para a disputa que ocorrerá logo mais. “Teremos uma chapa muito forte para estadual e federal com uma federação em que o PT é integrante. Vamos à vitória com essa nova geração de quadros que chegam ao Partido dos Trabalhadores e que, com certeza, sairão vitoriosos nessas eleições”, completou.

Ascom João Daniel

Por Daniel Rezende