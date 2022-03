 Páscoa do RioMar Aracaju vai ser coisa de cinema

Com coelho cineasta, big popcorn, cineminha, a temporada mais doce e divertida do ano chega trazendo uma programação imperdível para toda a família

Neste ano, a Páscoa do RioMar Aracaju acontece em clima de luz, câmera, ação! E a época mais doce e deliciosa do ano chega trazendo o Coelho Cineasta, que promete agraciar o público com um montão de atrações superdivertidas. Entre as surpresas da Páscoa, crianças e adultos vão poder curtir um aconchegante cineminha com o Tac Tacs, o Big Popcorn, os famosos desfiles de Páscoa, encontrinhos com o Coelho Cineasta e uma exposição de mesas. Magia, aventuras, emoção e muita diversão farão parte dessa temporada. Confira as atrações que o RioMar está preparando para o público de todas as idades:

Big Popcorn

Um gigantesco pula-pula com formato de balde de pipoca será instalado na Praça de Evento Mar, de 30 de março a 17 de maio. O passaporte para as crianças pularem como pipoquinha irá variar de acordo com o tempo de brincadeira: 1 a 15 minutos custa R$25 l 16 a 30 minutos R$35 l 31 a 45 minutos R$45 l 45 a 60 minutos R$55. O acesso é limitado a 35 crianças simultaneamente.

Cine Coelho com a turminha do Tac Tacs

Em uma aconchegante estrutura de minicinema, a criançada terá uma experiência incrível através de historinhas clássicas contadas pela turminha do Tac Tacs. O Cine Coelho estará em cartaz de 2 a 17 de abril, no primeiro piso do shopping, ao lado do restaurante Madero. As sessões irão funcionar diariamente, às 15h e 18h, com acesso gratuito.

Desfile Show da Páscoa

O mês de abril será de muita diversão para as famílias. Aos sábados, dias 2, 9 e 16, o Coelho Cineasta e sua turma levarão o clima da Páscoa aos corredores do shopping. A concentração acontecerá na Praça de Eventos Mar, às 16h, e a galera seguirá em cortejo levando alegria e graciosidade pelo mall. O acesso é gratuito.

Meeting com o Coelho Cineasta

Todos os sábados e domingos de abril, dias 02, 03, 09, 10, 16 e 17, o nosso coelhinho cineasta receberá a criançada na recepção do Cine Coelho para fazer lindas fotos e stories. Os encontrinhos irão acontecer das 17h às 18h, na Praça de Eventos Mar e o acesso será gratuito.

Mesas postas de Páscoa

Após dois anos de isolamento social para proteger os nossos amores, neste ano, chegou a hora de reunir a família em torno de mesas produzidas e decoradas especialmente para celebrar a Páscoa. A exposição ‘Mesa Posta’ irá apresentar as tendências de ambientes que prometem agradar a todos os estilos e que vai deixar o almoço de Páscoa ainda mais especial. A mostra ficará instalada no segundo piso, de 2 a 17 de abril, no corredor da loja Camicado. A visitação será gratuita.

Da assessoria

Foto_Divulgação