Pastor Antônio dos Santos é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Progressistas

O ex-deputado Pastor Antônio dos Santos estará na disputa por uma vaga de deputado federal. Após analisar diversos convites, ele optou em filiar-se ao Partido Progressistas (PP) e é um dos nomes fortes que o agrupamento apresentou durante reunião com os pré-candidatos no último dia 25, no Delmar Hotel, em Aracaju.

Com larga experiência na política, tendo sido eleito deputado estadual por quatro mandatos, também foi vereador de Aracaju, Pastor Antônio dos Santos é representante do segmento evangélico como membro da Igreja Assembleia de Deus Missão. Segundo ele, chegou o momento de buscar uma vaga na Câmara dos Deputados e o Progressistas foi a melhor opção por se identificar com seus princípios e valores.

“Para mim, será honroso exercer um possível mandato pelo Progressistas, que demostrou muita força e união. Além de apoiar esse homem preparado, que muito tem contribuído para Sergipe e para o Brasil, que é o pré-candidato ao Senado Federal, Laércio Oliveira, dono de uma história política invejável e honrada”, disse Pastor Antônio.

Foto assessoria

Por André Carvalho