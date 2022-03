PMA inicia vacinação contra covid nas escolas estaduais na 5ª

Na próxima quinta-feira, 31, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciará a vacinação nas unidades escolares da rede estadual de ensino contra a covid-19. A primeira etapa desta ação, realizada nas escolas municipais, resultou, até esta quarta, 30, na imunização de 1.417 alunos com idade entre 5 e 17 anos.

O calendário foi estabelecido entre as secretarias municipais da Saúde e da Educação (Semed), além da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), através do Programa Saúde na Escola (PSE). Essa estratégia de vacinação seguirá até o dia 31 de abril.

De acordo com a coordenadora do PSE, Aline Guimarães, a vacinação nas escolas será realizada de segunda a sexta-feira, dentro do horário escolar, das 8h às 11h30, e das 13h às 16h30.

“Todos os alunos na faixa etária de 6 a 11 anos, e adolescentes de 12 a 17 anos, matriculados na rede estadual de ensino, receberão um termo de autorização, o qual deverá ser devidamente preenchido pelos pais ou responsáveis, permitindo que sejam vacinados na escola”, detalha.

Nas datas estabelecidas para cada escola, os alunos deverão apresentar o termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis, com a caderneta de vacinação da criança e o documento de identificação (certidão de nascimento) para receber a vacina.

“Assim como especificado no documento, os pais ou responsáveis poderão escolher o imunizante a ser aplicado. É importante ressaltar que as crianças comseis anos ou mais podem receber tanto a CoronaVac, quanto a Pfizer”, enfatiza a coordenadora do PSE.

A vacinação seguirá o seguinte calendário na próxima semana:

31/03

– Escola Estadual Wolney Leal de Melo (Bairro Santa Maria)

– Colégio Estadual Dr. Jugurta Barreto Lima (Bairro Santa Maria)

01/04

– Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela (Bairro Farolândia)

– Colégio Estadual Professora Ofenísia Soares Freire (Bairro Farolândia)

04/04

– Escola Estadual Clodoaldo de Alencar (Bairro Cidade Nova)

– Escola Estadual João Paulo II (Bairro Getimana)

05/04

– Escola Estadual Olímpia Bittencourt (Bairro Santos Dumont)

– Escola da Silva Ribeiro Filho (Bairro Santos Dumont)

06/04

– Colégio Estadual Vitória de Santa Maria (Bairro Santa Maria)

– Colégio Estadual Alceu Amoroso Lima (Bairro Atalaia)

07/04

– Escola Euvaldo Diniz Gonçalves (Bairro Cirurgia)

– Escola Santa Terezinha do Menino Jesus (Bairro Suissa)

08/04

– Escola Estadual Professor Benedito Oliveira (Bairro São Conrado)

– Escola Estadual Professora Judite Oliveira (Bairro São Conrado)

Foto: Marcelle Cristinne