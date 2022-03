Polícia  prende temporariamente mulher por tentativa de homicídio em Canindé de São Francisco

Polícia Civil de Canindé de São Francisco cumpriu nesta quarta-feira (30) um mandado de prisão temporária contra uma mulher suspeita por esfaquear a companheira. O crime ocorreu na mesma cidade, no dia 4 de fevereiro deste ano.

Segundo as informações policiais, a tentativa de homicídio aconteceu em um bar em frente à “Prainha”, ponto turístico do município de Canindé, e teria sido motivada por uma discussão entre o casal.

Após as agressões, a vítima foi encaminhada sem vida ao hospital local e reanimada pela equipe médica. Depois do procedimento, foi transferida para um unidade hospitalar de Aracaju, onde foi submetida a uma cirurgia e, em decorrência das lesões, perdeu um rim e parte do fígado.

Diante dos fatos, a investigada foi detida e está à disposição da Justiça.

Fonte SSP