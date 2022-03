Prosa da FAMES promove dezenas de palestras sobre a administração

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), através da Escola de Gestão Governador João Alves Filho, realizou ontem, 29, no Teatro Tobias Barreto, a Prosa da FAMES “Integrar para Crescer”, um evento de integração entre as áreas de conhecimento da administração pública que reuniu autoridades, gestores e equipes técnicas das gestões municipais de todo o estado de Sergipe.

O presidente da Federação, Christiano Cavalcante, explicou que a Prosa se trata de um evento de disseminação de conhecimento, e que este foi o maior evento da história do municipalismo sergipano. “Este é o nosso papel, contribuir para que as gestões possam prestar serviços públicos determinantes na melhoria da qualidade de vida das pessoas que residem em seus municípios”, destacou.

Com um formato inédito de eventos promovidos pela Federação, a Prosa contou com 14 palestras com durações breves e de temas distintos da administração pública, com uma configuração dinâmica e de diálogo com a sociedade, com as equipes municipais, com os prefeitos e vereadores, promovendo discussões sobre o novo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), o Siafic (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle); governança, gestão municipal da saúde, controle externo, cultura, comunicação, desenvolvimento e turismo religioso.

O evento contou com a participação de palestrantes especialistas nas áreas das gestões, autoridades e representantes de entidades, entre eles, o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura do Estado de Sergipe (SEDUC), Josué Modesto, o diácono Romulo Canuto, o procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC/SE), João Augusto dos Anjos de Mello, a procuradora da República, Lívia Tinôco, entre outros.

O diretor da Escola de Gestão, Jorge Teles, revelou que a seleção dos palestrantes aconteceu de forma estratégica, de forma a atender os municípios com informações pós-pandemia. “A pandemia nos mostrou a necessidade de promover a integração entre todas as áreas da administração municipal, para que as políticas públicas sejam efetivas, para que a gente consiga fortalecer os municípios, o municipalismo e a prestação de serviços a toda população”, ressaltou o diretor.

O prefeito de Areia Branca, Alan de Agripino, elogiou a realização do evento e ressaltou a importância do feito para a população. “O evento visa o aperfeiçoamento da gestão pública como uma das prioridades, que é exatamente a melhoria da gestão dos municípios de Sergipe, e este encontro da FAMES vai muito neste sentido, de integrar todas as áreas da gestão, exatamente para que os cidadãos sergipanos sejam beneficiados”, pontuou o prefeito.

