Terminal do Mercado recebe seis novas linhas a partir desta sexta

A partir da próxima sexta-feira, 1º de abril, mais seis linhas de ônibus passam a fazer parte do sistema integrado do transporte público da capital. As linhas, que circulam na região metropolitana de Aracaju, serão inseridas no novo Terminal de Integração Manoel Aguiar Menezes, recém inaugurado pela Prefeitura de Aracaju na região dos mercados.

As seis linhas já faziam parte do sistema, mas não eram integradas, ou seja, nenhuma delas acessava os terminais de integração da capital e região metropolitana. De acordo com o superintendente Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Renato Telles, a integração dessas linhas representa um benefício para a população.

“As seis linhas faziam seu itinerário até a avenida Dr. Carlos Firpo, que era o final de linha. Agora, a partir da próxima sexta-feira, esses ônibus mantêm seu itinerário habitual, mas passam a integrar o sistema do Terminal do Mercado, possibilitando à população descer no terminal e pegar outro ônibus sem precisar pagar outra passagem. Sem dúvida, um ganho para o usuário do transporte público”, destacou.

As linhas que passam a fazer parte do sistema integrado no Terminal do Mercado são:

– 704 – Conjunto Jardim/ Mercado via Osvaldo Aranha

– 705 – Parque dos Faróis / Mercado via Osvaldo Aranha

– 713 – São Cristóvão / Mercado via Osvaldo Aranha

– 716 – Socorro / Mercado via Osvaldo Aranha

– 718 – Guajará / Mercado via Osvaldo Aranha

– 719 – Sobrado / Mercado via Osvaldo Aranha

Para saber horários e itinerários das linhas, basta acessar www.smttaju.com.br.

Foto: Arthur Soares/PMA