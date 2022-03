Unimed Sergipe apoia ação intercooperativa na Colônia 13, em Lagarto

A ação é uma parceria entre a Unimed, Cercos, Sescoop e Sicredi

A Unimed Sergipe e a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de Sergipe (Cercos) firmaram uma parceria para a realização da 1ª Copa CERCOS de Futebol Amador. O evento ocorrerá no povoado Colônia 13, localizado em Lagarto, com abertura no próximo domingo, 3 de abril.

Em reunião para entrega simbólica do kit de participação no torneio, o diretor administrativo-financeiro da Unimed Sergipe, o médico Alvimar Moura, recebeu o presidente da Cercos, Aroldo Costa, e a equipe de organização da copa; bem como a superintendente executiva do Sistema de Organização das Cooperativas de Sergipe (Ocese), Shirllane Bispo, que mediou a reunião e a parceria entre as cooperativas.

“A Copa é um evento abrangente em todos os aspectos, porque envolve diretamente o nosso negócio: a saúde. Quando investimos no esporte, estamos fortalecendo a cooperação e intercooperação, sobretudo, que são princípios basilares do nosso trabalho como uma cooperativa de trabalho voltada para área da saúde”, explica Alvimar.

Na ocasião, o presidente da Cercos, Aroldo Costa, resgatou a importância da cooperativa como ativo de transformação e desenvolvimento humano, e a sua trajetória junto à comunidade na área de educação, esporte e saúde. “A proposta da Copa CERCOS é, justamente, estimular o trabalho em grupo, a convivência comunitária e ampliar o bom relacionamento entre as equipes de futebol e os desportistas da comunidade”, explica.

O sistema Ocese e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) também esteve presente na reunião como instituição mediadora do cooperativismo em Sergipe. A superintendente executiva, Shirllane Bispo, reforçou a parceria de grandes cooperativas, como a Unimed Sergipe, no apoio à realização de eventos que mantém firme o espírito cooperativista no Estado.

“O Sistema Ocese sente-se muito feliz com a iniciativa da cooperativa Cercos e o movimento de intercooperação entre as demais cooperativas, a exemplo da Unimed e Sicredi. Uma iniciativa positiva e de resgate do futebol amador na comunidade, trazendo qualidade de vida para o cooperado, envolvendo questões ambientais e ação social”, diz.

Nesse sentido, a Unimed Sergipe tem entre seus valores a cooperação e com isso busca fortalecer o trabalho coletivo do cooperativismo no Estado. Ainda na reunião, Alvimar Moura reforçou o compromisso da Unimed em priorizar a busca por serviços de origem cooperativista.

“O propósito da Unimed está em aproximar-se cada vez mais das demais cooperativas do Estado, que inclusive é um dos princípios do cooperativismo – a intercooperação -, e nós precisamos cada vez mais acentuar isso. Dando prioridade, sempre que possível, as ações e produtos que tenham uma estrutura cooperativista por trás em seu desenvolvimento”, ressalta.

Fonte e foto assessoria