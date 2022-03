Vinícius destaca ações da PMA para a chegada do período de chuvas

Com a chegada da temporada de chuvas, a Prefeitura de Aracaju tem realizado ações coordenadas entre diversos órgãos para reforçar medidas preventivas e assegurar a rápida resposta diante das necessidades. São ações que contam com uma importante ferramenta: o sistema de monitoramento climático, um conjunto de equipamentos e serviços adquiridos pela administração municipal em 2020. “Aracaju é a única cidade, no Brasil, a possuir um serviço completo de monitoramento de chuva e outros fenômenos naturais, e também é referência nacional, neste quesito”, destaca o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Vinícius Porto (PDT).

O sistema de monitoramento climático, cujo acesso é disponível à população, contribuiu sobremaneira para otimizar o tempo-resposta das equipes operacionais do município em ações relacionadas às chuvas e outros eventos naturais, como ventos fortes e até movimentação de terra. Para dar esse suporte à ferramenta, foram instalados 18 pluviômetros, sete câmeras de clima, cinco sensores de inundação e dois sensores de movimentação de terra.

Além do sistema de monitoramento, a Prefeitura de Aracaju segue atuando para evitar enchentes e alagamentos nas ruas e bairros de toda a cidade. “São diversas ações, incluindo obras e intervenções, como forma de prevenção. Outra importante ação é a limpeza dos dispositivos de drenagem, com limpeza de bocas de lobo ou reposição de grelhas, serviço necessário devido ao problema gerado pelos resíduos descartados irregularmente”, enfatiza o parlamentar.

Foto assessoria

Por Iris Valéria