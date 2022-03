18 proposituras são aprovadas em Plenário nesta quinta-feira, 31

Na manhã desta quinta-feira, 31, o Plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) apreciou e aprovou por unanimidade um total de 18 proposituras durante a Pauta do Dia. As propostas foram divididas entre um Projeto de Leis (PL), dois Projetos de Resolução, um PL Complementar, um Projeto de Decreto Legislativo, um Requerimento e dez Moções.

Entre os projetos de Resolução, consta o nº 6/2022, de autoria da mesa diretora, que altera o Art. 113, com o intuito de definir aos parlamentares que cada vereador tenha o direito por legislatura à realização de apenas uma Audiência Pública e uma Sessão Especial.

Por unanimidade, foi aprovado também o Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2022, autoria da vereadora Professora Ângela Melo (PT), que concede título de cidadania aracajuana ao professor, farmacêutico e bioquímico, Lysandro Pinto Borges.

De acordo com a propositura, o professor Lysandro que é natural da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, esteve à frente da Força Tarefa Covid-19/UFS, por meio do departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), através de um projeto criado para fazer testagem na população sergipana a fim de identificar as pessoas que são assintomáticas em relação ao Coronavírus.

Foto Gilton Rosas

Por Agência Câmara Aracaju