Alas do MDB defendem membro da executiva nacional no comando do diretório estadual

Movimentos de Juventude e alas internas do MDB, em Sergipe, defendem o nome de Chicão, vereador por Nossa Senhora do Socorro, no comando do diretório estadual do partido.

Quinto vereador mais votado nas eleições de 2020 no segundo mais colégio eleitorais de Sergipe, Chicão é membro da executiva nacional do MDB e deve assumir a presidência do partido em substituição ao ex-deputado Sérgio Reis.

Segundo uma liderança emedebista, a movimentação para levar Chicão ao comando do diretório estadual é uma estratégia “para evitar que o partido caía em mãos erradas e seja utilizado como puxadinho de candidato de oposição ao govero estadual”.