“Anunciação” de Alceu Valença embala campanha Brahma na Copa do Nordeste

Canção que se tornou um hino nordestino embala o vídeo de Brahma que comemora a volta das torcidas aos estádios na competição em 2022

O zelador do estádio varre a arquibancada à espera da torcida enquanto assobia um trecho da música Anunciação, do cantor pernambucano Alceu Valença. É assim que começa o vídeo da campanha de Brahma, veiculado em diversas plataformas de comunicação, na semana final da Copa do Nordeste 2022.

“A força da Lampions é sua torcida. A gente tava com saudade”, diz a legenda do vídeo que emociona e traz ainda imagens dos ambulantes que ganham sua renda na porta dos estádios, da torcida animada cantando o grito de guerra e do orgulho que todo nordestino tem de vestir a camisa do seu time.

A campanha comemora o retorno das torcidas aos estádios nesta edição da Copa do Nordeste 2022. “Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais”, diz um trecho da música que embala a torcida no vídeo.

Nascido em São Bento do Una, no agreste pernambucano, Alceu Valença é, reconhecidamente, um dos maiores representantes da música nordestina e brasileira. A música Anunciação é conhecida internacionalmente e sempre associada a um sentimento de renovação e liberdade.

Alceu e o esporte

No início do mês, a música de Alceu Valença ganhou grande repercussão nas redes sociais e reportagens esportivas com a declaração do jogador de futebol Joelinton, que atua no Newcastle United, da Inglaterra, e também é pernambucano. Torcedores criaram uma canção adaptada da banda Oasis para incentivar o time.

“Para ser honesto, eu não conheço essa banda. Eu prefiro música brasileira. Então se você me perguntar uma sugestão de artista para eles adaptarem, eu diria Alceu Valença”, comentou o jogador brasileiro, mesmo se dizendo feliz com o reconhecimento da torcida. A repercussão foi tanta que Alceu Valença respondeu Joelinton.

“Alô, alô, Joelinton. É o seguinte. Muito obrigado por você escutar muito as minhas músicas. Um abraço muito grande pra você e sucesso na sua carreira, cada vez mais”, disse o cantor em vídeo que circulou nas redes.

Para ver o vídeo completo da campanha de Brahma Copa do Nordeste, clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=DuSU1ff8sGg

Por Will Rodriguez