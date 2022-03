Arauá: 152 anos de Emancipação Política com vasta programação

As comemorações aos 152 anos de Emancipação Política de Arauá começam no próximo sábado (02) e prossegue até o dia 09, com uma programação recheada de atividades culturais, inaugurações, lançamento de programas, feiras, corrida de rua e shows. O município, localizado no sul sergipano, pretende movimentar todo o estado e atrair turistas, além de levar serviços para a população.

“Começaremos às festividades com o lançamento do ‘Arauá Cidadão’, no sábado, com todos os atendimentos da Prefeitura para a população. Será um dia de muito trabalho para atender o nosso povo. Também destaco as inaugurações, a feira EcoSolidária e o lançamento do cartão ‘Renda Mais Cidadão’ que ajudará a comunidade mais vulnerável”, destacou o prefeito Fábio Costa, popularmente chamado por Dr Fábio.

A programação conta ainda com apresentações de filarmônicas; lançamento de coordenadoria de política para mulheres; inaugurações de academia, de quadras e do Centro de Tradições; além de corrida de rua e shows com bandas locais e nacionais. “O dia da emancipação é 09 de abril, mas montamos uma programação para o nosso povo, será uma semana com muitas ações e festas, valorizando a prata da casa”, argumentou o prefeito Dr Fábio.

História e Cultura

A história de Arauá tem início na primeira metade do século XIX. Desde então, teve quatro nomes: Arraial da Parida, em 1854; Arraial de Nossa Senhora da Conceição da Parida, em 1855; Nossa Senhora da Conceição do Arauá, em 1868, até que em 09 de abril de 1870, já independente, passou a se chamar Arauá.

O município possui grandes expoentes a exemplo do artista plástico J. Inácio, e tem na agricultura sua principal base econômica. Foi pela resolução nº 848, de 9 de abril de 1870, que elevou a povoação à categoria de Vila, desmembrando-a do Município de Estância. Arauá fica distante 101km da capital sergipana,.

PROGRAMAÇÃO:

2 de abril (sábado)

8h – Lançamento do Programa Arauá em Ação.

Local: Rua José Carlos Alves (fundo da Escola Joaldo Costa)

3 de abril (domingo)

15h – Encontro de Bandas Filarmônicas

Local: praça Cel. João Neto.

6 e 7 de abril (quarta e quinta-feira)

9h às 16h – Feira EcoSolidária

Local: Praça Coronel João Neto

7 de abril (quinta-feira)

9h – Lançamento do Cartão de Renda Mais Arauá,

Local: Praça coronel João Neto

Apresentação do Passeio do trenzinho pelas ruas da cidade para as crianças

8 de abril (sexta-feira)

9h – Inauguração da Coordenadoria de Políticas públicas para as Mulheres, atividades com o Ônibus Lilás.

Local: Rua Pedro Batista dos Santos, s/n

Inaugurações a partir das 14h:

– Academia da Saúde, e posto de saúde em Poços;

– Quadra Poliesportiva em Sucupira;

– Quadra Poliesportiva em Casa Caiada.

9 de abril (sábado)

5h – Alvorada festiva

8h – Hasteamento das bandeiras

Local: praça raça Getúlio Vargas;

9h -Missa em Ação de Graças

Local: Clube dos Idosos

15h – Corrida Rústica

Local: Largada da Colônia Sucupira, chegada em Arauá

19h – Inauguração do Centro de Tradições Culturais – Marcos Batista Dias

Local: Praça Cel. João Neto

20h – Shows: Julinho Porradão, Gordinho Safado, Galã do Brega e MP Massa.

Local: Praça do Mercado Municipal

Fonte e foto assessoria