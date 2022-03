Canal de Xingó: autorizado processo de desapropriação de áreas para construção

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) revelou-se feliz com o início do processo de desapropriação das áreas por onde vai passar o Canal do Xingó. O anúncio foi formalizado através do Decreto 11.017/2022, publicado ontem (30), no Diário Oficial da União (DOU), declarando de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, área de terras localizada nos Municípios de Paulo Afonso e Santa Brígida, Estado da Bahia, e no Município de Canindé do São Francisco, Estado de Sergipe.

Para garantir a elaboração do projeto técnico – cujo custo total foi de R$ 5,9 milhões – a senadora Maria do Carmo Alves destinou cerca de R$ 4 milhões das suas emendas. “Não podia deixar de contribuir para essa importante obra que é, sem dúvida, um divisor de águas”, disse a senadora, ressaltando que “pra mim e para os sergipanos é a realização de um sonho, sonhado e desenhado por João (ex-governador João Alves Filho, in memorian), que, como bem ele dizia, representará a redenção do povo sergipano, especialmente, do sertanejo tão sofrido”.

Para Maria do Carmo, além da devida distribuição de água, o Canal de Xingó causará impacto substancial na economia, não só do Estado de Sergipe. “É uma região destacada por ter uma rica cadeia produtiva, mas ainda muito sofrida. Essa obra é muito significativa e revela o olhar visionário e o amor de João pelo sertanejo e pelos sergipanos de forma geral”, disse a democrata, lembrando que a obra traz alento a milhares de pessoas que sofrem com a falta de água para consumo humano e animal.

Fonte e foto assessoria