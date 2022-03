Conheça 6 brincadeiras inclusivas que estimulam os sentidos de todas as crianças!

Brincar faz parte da vida das crianças, é brincando que elas iniciam sua interação com o mundo, estabelecendo formas de comunicação, relacionamento e experimentação. Ao brincar, a criança tem a possibilidade de desenvolver habilidades motoras, perceptivas e cognitivas.

Estimular o brincar, desde a produção do brinquedo até o exercício da brincadeira é proporcionar a criança bons momentos de diversão, lazer, estímulo sensorial e criativo e interação social. O que permite que ela cresça e se desenvolva de maneira saudável em um ambiente que é muito natural para ela, o ambiente lúdico.

O objetivo das brincadeiras inclusivas é possibilitar a participação de todos os pequenos e não somente os de um determinado grupo. Para isso é necessário adaptar as atividades de acordo com a necessidade de cada criança, respeitando sempre o tempo dela.

Com a disponibilização de recursos e materiais adequados é possível minimizar ou até eliminar qualquer tipo de limitação. Separamos algumas brincadeiras inclusivas, que além de garantir a diversão da criançada, também contribuem para o desenvolvimento delas. Bora conferir!

1 – NA MIRA DA CESTA

Materiais: Um galão de água vazio, fita isolante ou adesiva, tinta plástica, tesoura ou estilete, meias velhas ou papel.

Modo de fazer: Corte o fundo do galão de água, ele se tornará uma cesta com a alça preservada. Encape a parte cortada com fita isolante ou adesiva para proteger as mãos das rebarbas do plástico (se necessário lixe antes de passar a fita). Por fim, pinte a cesta para que ela fique bem colorida.

Para fazer as bolas de papel, amasse os papéis e envolva-os com fita adesiva para dar formato e acabamento, ou se preferir, faça bolas de meia: coloque um pé de meia dentro do outro, torça, vire do avesso, torça de novo e costure com linha e agulha.

Brincadeira: A criança que segurará a cesta deverá apanhar as bolas que serão arremessadas por uma ou mais crianças.

Para crianças com deficiência visual use bola com guizo e no caso dos pequenos que tenham movimento dos braços reduzido, é possível amarrar a cesta à cadeira de rodas ou ao braço e um colega pode ajudar a movimentar a cadeira de rodas ou a própria cesta.

2 – CAIXA DE ADIVINHAÇÕES

Materiais: Caixa de papelão com tampa, tesoura ou estilete, fita adesiva, papel e canetinhas (caso queira decorar a frente da caixa) e objetos do cotidiano para adivinhação (exemplo: brinquedos, frutas, bichos de pelúcia, chave, esponja de banho, copo, pente, embalagens de produtos de higiene, etc).

Modo de fazer: Lacre o fundo da caixa com fita adesiva, mas deixe as abas de cima soltas para que ela possa ser aberta quando necessário, pois a abertura será onde serão colocados os objetos. Com um estilete ou tesoura faça dois recortes (buracos) na caixa de papelão que possibilitem a entrada das mãos da criança. Decore a caixa para que ela fique bem colorida e atrativa.

Brincadeira: Sem que a criança veja, escolha um objeto e coloque dentro da caixa, depois peça para que ela coloque as mãos dentro do buraco da caixa e tateie o objeto. Estimule a criança a perceber as texturas, tamanhos, formas do objeto e peça para que ela descreva as características (se é pequeno, macio, quadrado, etc). Vence quem descobrir o objeto em questão.

Crianças com deficiência intelectual podem demorar mais tempo para adivinhar, por isso deixe um tempo de contagem flexível, se houver crianças com deficiência física, por exemplo, que não fala, pode-se utilizar comunicação alternativa como placas ou letras móveis.

3 – BRINCADEIRAS DURANTE O BANHO

Uma ótima opção durante o banho é colocar música para os pequenos. A música “Bolha de Sabão” da Galinha Pintadinha ou “Ratinho tomando banho” do Castelo-Rá-Tim-Bum são exemplos de canções perfeitas para esses momentos. Incentive a criança a cantar junto com você, pois as letras dessas canções mencionam as partes do corpo.

Há também uma infinidade de produtos destinados a tornar a hora do banho da criançada muito mais divertida, como sabonetes infantis coloridos, shampoo com textura de slime e até giz para desenhar em azulejos que saem com água e sabão.

Uma startup brasileira de alta tecnologia focada no desenvolvimento de produtos inovadores para as áreas da saúde e bem estar desenvolveu uma linha de banho voltada exclusivamente para o público infantil, a linha iaé da Aya Tech.

A linha é composta por shampoo, condicionador, creme para pentear, sabonete com textura slime (disponível em cinco cores) e sabonete líquido nas cores: vermelho, amarelo, verde, azul, roxo e rosa. Os produtos são hipoalergênicos, dermatologicamente testados e possuem fórmulas suaves. O sabonete limpa, perfuma e colore a pele e os pequenos podem misturar as cores e criar novas tonalidades.

Brincadeira: Com o sabonete infantil colorido da linha iaé da Aya Tech, ensaboe a área do corpo da criança que deseja lavar ou a encoraje a fazer isso. Ao colorir cite ou questione qual parte do corpo é aquela ou cante a canção e ensaboe as referidas partes junto com a música. Esse simples processo incentiva o aprendizado da criança sobre seu corpo, auxilia o estímulo sensorial e criativo, além de tornar o banho mais divertido, colorido e prazeroso. Para crianças com deficiência auditiva há a possibilidade de utilizar placas com o desenho para a comunicação.

4 – BOLINHAS DE SABÃO

Uma das brincadeiras que fazem a alegria da criançada são as famosas bolinhas de sabão. Essa brincadeira é perfeita para se realizar no verão, no quintal de casa ou na banheira durante o banho.

Para crianças com mobilidade reduzida é preciso segurar o arco do sabão perto da boca da criança para que ela mesma sopre as bolinhas. O ideal é brincar junto com as crianças agachado ou sentado para ficar na mesma altura delas, dessa forma a criança visualiza o seu rosto para tentar imitar o assoprar.

As bolhas de sabão possuem um encanto único que deixam os pequenos fascinados, inclusive as crianças com Transtorno de Espectro Autista, o ambiente cheio de bolhas de sabão torna-se quase mágico, o que atrai a todos. A alegria é garantida!

5 – PISCINA DE BOLINHAS

A piscina de bolinhas está entre as brincadeiras mais amadas pelas crianças. As bolinhas coloridas e macias estimulam os sentidos, acalmam os pequenos e os fazem sentir alegria e satisfação.

Quando se trata de crianças com deficiência física é preciso a orientação de um familiar ou profissional da saúde que cuida da criança para informar a melhor forma de tirar o pequeno da cadeira de rodas.

6 – BOLA NO CHÃO

Material: Bola com guizo

Brincadeira: Peça para as crianças sentarem no chão e formarem um círculo, a bola deve ser passada de um para outro pelo chão, nunca pelo alto. A criança que recebe a bola deve passá-la para o colega, e assim sucessivamente. Quanto maior a velocidade, mais divertido fica.

Em cada rodada pode ser escolhido um líder que pode decidir para quem a bola deverá ser passada. Caso haja alguma criança surda no grupo, ela pode ser instruída através de placas, se houver criança com deficiência motora, os colegas podem ajudá-lo no arremesso, já para os pequenos com deficiência visual o barulho do guizo na bola irá permitir que ele se oriente quanto a localização e a velocidade dela.

Viu, como é simples adaptar várias brincadeiras e torná-las inclusivas?

Não há uma receita para que a brincadeira seja inclusiva, o que é preciso fazer é abusar da criatividade para tentar proporcionar a mesma oportunidade de experiência para todas as crianças, criando brincadeiras que valorizem as capacidades (e não as dificuldades) de cada uma.

Imagem: reprodução pixabay.com

Por Aline Matos