Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva nas próximas 24 horas no município de Aracaju

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, emitiu, no fim da tarde desta quarta-feira, 30, um novo alerta de chuva moderada para as próximas 24 horas. A medida foi adotada com base no aviso do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A mensagem foi encaminhada através do Serviço de Alerta por SMS 40199, aos mais de 51 mil telefones cadastrados, na capital. Esse sérvio tem por objetivo manter a população informada, de maneira antecipada, sobre a instabilidade climática.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, major Sílvio Prado, ressalta que as equipes estão em atenção, principalmente, às áreas de riscos, e permanecem de prontidão para atendimento aos chamados que possam ser registrados através do número emergencial 199, que funciona 24 horas. “As equipes da Prefeitura de Aracaju atuam de maneira integrada em atenção às demandas da população”, pontuou.

O major Sílvio Prado, que também responde pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), em Aracaju, frisa alguns aspectos para os quais deve-se manter atenção durante o período de incidência das chuvas.

“É importante manter observação aos possíveis sinais de anormalidade, como inclinação de árvores e postes, rachaduras em paredes, afundamento de piso, movimentação de terra nas áreas de encostas e outras”, explicou, acrescentando que o monitoramento da cidade ocorre de forma estratégica e contínua.

Diante da constatação de sinais de anormalidade, é importante acionar imediatamente a Defesa Civil, através do número 199, para que seja possível realizar a rápida avaliação de risco e adotar as providências cabíveis.

Serviço de Alerta – 40199

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre possibilidade de chuvas, alta da maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados.

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Com informações e foto da AAN