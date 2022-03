Deputado estadual Francisco Gualberto oficializa filiação ao PSD

O deputado estadual Francisco Gualberto oficializou hoje, dia 31, sua filiação do PSD para concorrer nas eleições de outubro deste ano. Em solenidade realizada na sede do partido, em Aracaju, conduzida pelo deputado federal e pré-candidato a governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, Gualberto assinou a ficha de filiação e disse que a escolha pelo PSD dignifica sua trajetória política construída ao longo de muitos anos no PT.

“Quando tomei a decisão de vir para o PSD fiz uma escolha político-partidária. Precisava ir para um outro partido porque não poderia ficar na roça que estava. Lá apareceram muitas formigas, e achei melhor contribuir com outra plantação noutra roça, noutro terreno. Mas um terreno que me dignifique, por isso escolhi o PSD”, disse Francisco Gualberto, atual vice-presidente da Assembleia Legislativa e no exercício do seu quinto mandato de deputado estadual.

Em seu discurso, Gualberto relembrou a trajetória de construção do PSD em Sergipe, quando até o ex-governador Marcelo Déda atuou favorável à nova agremiação política. Lembrou também do início do partido e das conversas com Jorge Araújo, um dos líderes do PSD. Citou ainda a presença do governador Belivaldo Chagas no partido, assim como de Ulices Andrade, Luiz Mitidieri e outros quadros importantes.

Sobre sua pré-candidatura a deputado federal este ano, ele disse que a intenção é participar das grandes discussões que envolvem o país num momento de reconstrução. “Eu não quero apenas ser um deputado federal, não será apenas mais um mandato, eu estou colocando meu nome na disputa porque quero estar lá em Brasília discutindo sobre os programas nacionais que interessem ao Estado de Sergipe. Poder contribuir para que o pobre não passe a fome que está passando hoje e possa comer três vezes ao dia; contribuir para fazer com que mais uma lâmpada seja acesa numa localidade onde não tem energia; contribuir para que mais tubos de água encanada cheguem ao local onde o pobre ainda não tem água potável. Quero estar à disposição dos temas nacionais, assim como dos temas que reflitam o desenvolvimento do Estado de Sergipe”, elencou Francisco Gualberto.

Diante de uma plateia repleta de convidados, Gualberto reafirmou que é homem de grupo, e que faz política valorizando a coletividade. Em relação ao processo eleitoral deste ano, disse que pretende contribuir com a possível vitória do pré-candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva e, claro, com a derrota de Bolsonaro nas urnas. “De agora por diante temos um caminho a seguir, que é o da esperança”, garante Gualberto.

Na mesma solenidade, assinaram a ficha de filiação ao PSD também o presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo, a deputada estadual Janier Mota, além de lideranças políticas do interior de Sergipe. Marcaram presença também os deputados Adailton Martins, Jeferson Andrade e Maísa Mitidieri, além do vereador por Aracaju Manoel Marcos, a vice-prefeita Katarina Feitosa, diretores de órgãos públicos e convidados de várias partes do Estado.

Por Gilson Sousa