Deputados aprovam operação de crédito de até o limite de U$ 36 mi junto ao Banco Interamericano

Foi aprovado na Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa de Sergipe desta quinta-feira (31), o Projeto de Lei Nº 102/2022, de autoria do Poder Executivo autorizando a contratação de operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a garantia da União, para o financiamento do Programa de Fortalecimento e de Atenção à Saúde.

De acordo com a propositura, o Poder Executivo Estadual pretende contratar operação de credito externa, até o limite de U$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de dólares). “Quero deixar claro que não há nenhuma perspectiva de liberar esse empréstimo agora”, observou o líder do Governo na Alese, deputado Zezinho Sobral (PODE) enfatizando que a operação de crédito junto ao BID dará segurança a um planejamento visando a melhoria da qualidade dos serviços do Sistema único de Saúde (SUS).

O PL destaca que o empréstimo ampliará o acesso aos serviços da rede estadual e otimizará o uso dos recursos disponíveis, este projeto investirá em um Plano Estratégico de Telemedicina, com a aquisição dos equipamentos necessários para os consultórios de telemedicina, a criação da Central de Laudação e estruturação de linhas de cuidado, fluxos assistenciais e protocolos.

“O Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão Social e de Atenção à Saúde objetiva contribuir para o fortalecimento da Gestão do SUS e investir na estrutura física, equipamentos e qualificação da oferta, por meio da melhoria da tecnologia da informação, garantindo assistência universal e integral às famílias e aos indivíduos do estado de Sergipe”, esclarece o texto da propositura.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza/Alese