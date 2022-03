Dr. Samuel critica insistência por PSS em detrimento de concurso

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA) utilizou a tribuna no expediente desta quarta-feira, 30, para criticar a obstinação do Governo do Estado em priorizar o PSS em detrimento do concurso público.

O parlamentar fez questão de lembrar que a Constituição Federal é clara quanto a prioridade da investidura no serviço público mediante realização de certame e observa com preocupação a insistência do executivo por PSS.

“A temática de hoje envolve um princípio constitucional, que é o artigo 37 da Constituição, que trata do concurso público. O governo não prioriza o concurso público e a observação que podemos fazer é justamente a sequência de PSS que existem em nosso Estado”, disse ele.

O deputado acredita que há uma ação organizada dentro do governo e lembra que o concurso é um instrumento que garante dignidade e igualdade.

“Existe uma ação organizada que sempre dá prioridade ao Processo Seletivo Simplificado em detrimento do concurso público. Nós precisamos entender que o concurso, além de trazer dignidade a população, com paridade de armas, em que pessoas que não têm nenhum vínculo com o poder público possam disputar em condições iguais nesse cenário”, argumentou.

Dr. Samuel manifestou o voto contrário ao PSS e concluiu dizendo que o governo é desorganizado e displicente nesse quesito.

“Nós precisamos entender, cumprir a nossa Constituição Federal, que a prioridade de entrar no serviço público é e sempre será através de concurso. O governo precisa deixar de ser desorganizado, displicente e abrir concurso público não só para uma ou outra categoria, mas para todas”, finalizou.

Fonte e foto assessoria