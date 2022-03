Em Socorro, Belivaldo participa de inauguração de novo centro operacional no conceito Smart Office da AlmavivA

A empresa chegou a Sergipe em 2013 e hoje recebe em torno de 4 mil colaboradores diretos e gera cerca de 1.000 empregos indiretos

Nesta quinta-feira (31), o governador Belivaldo Chagas participou da solenidade de inauguração do Centro de Operações da AlmavivA, em Nossa Senhora do Socorro. A empresa, uma das maiores do ramo de tecnologia, relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios do Brasil, chegou a Sergipe em 2013 e hoje recebe em torno de 4 mil colaboradores diretos e gera cerca de 1.000 empregos indiretos. A partir do novo Centro de Operações, a AlmavivA implanta o novo conceito Smart Office, que agrega o modelo hibrido, com trabalho presencial e home office.

“É uma satisfação estar aqui hoje vendo algo que nasceu há cerca de 10 anos quando a AlmavivA chegou aqui em Sergipe, por volta de 2013. Uma empresa familiar que mostra ao Brasil, a Sergipe e ao mundo, como fazer um trabalho com resultado não apenas pelos números dos aspectos financeiros, mostrados aqui, mas pela preocupação com a geração de emprego e renda e fazendo um trabalho para melhor atender as pessoas. No Brasil, são 16 unidades que contam com a AlmaViva, e Sergipe está entre elas, com esta empresa em Socorro”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

Smart Office

Com uma área total de 2.800 metros quadrados, a unidade localizada em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, atenderá empresas com diferentes segmentos de atuação e disponibilizará a aplicação de tecnologias disruptivas, infraestrutura, ferramentas de gestão e treinamentos constantes para as equipes que vão potencializar o desempenho dos colaboradores e, consequentemente, os serviços prestados aos clientes.

Na oportunidade, o CEO da AlmavivA, Francesco Rezentti, destacou o pioneirismo da empresa, na implantação do novo conceito Smart Office. “É um novo espaço para dar a oportunidade para muitos jovens terem emprego e desenvolvimento. Nesse novo negócio, esse é primeiro espaço no Brasil, pois aqui há toda uma estrutura tecnológica totalmente diferente do que há em outras cidades brasileiras. Este modelo híbrido permite uma forte flexibilidade para ampliar, para contratar outras pessoas. Então, esses 4 mil funcionários para nós é apenas o começo. Eu tenho plena convicção que daqui a um ano, estaremos aqui para comemorar outras contratações de novos funcionários trabalhando em Nossa Senhora do Socorro”, ressaltou.

Com 37 mil colaboradores espalhados pelo país, a AlmavivA do Brasil é uma das maiores empresas de relacionamento com clientes (Customer Experience) e terceirização de processos de negócios (BPO). Segundo o vice-presidente do Conselho de Relações Institucionais, Nélson Armbrust, foram investidos para instalação do Centro de Operações e do conceito Smart Office, mais de R$ 10 milhões. “Estamos inaugurando uma nova forma de trabalho. Um conceito que a gente chama ‘smart-office’, que é um trabalho híbrido entre o presencial e o home-office. Aprendemos muito durante a pandemia, que o melhor modelo não é aquele só em casa ou só na empresa. Por isso, esse modelo híbrido melhora a satisfação dos funcionários e melhora a produtividade dele e, consequentemente, o serviço prestado para o nosso cliente. A gente investiu mais de R$ 10 milhões, não só nas estações físicas, mas na tecnologia, na capacitação das pessoas. E com esse modelo, a gente suporta mais de 4 mil colaboradores rodando em casa e aqui nas nossas instalações, gerando em torno de mil empregos nas áreas como alimentação, logística, tecnologia. Então, vai trazer um desenvolvimento muito importante para a comunidade como um todo, o socorrense e para o estado de Sergipe”, frisou.

Presente ao evento, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, fez questão de agradecer a instalação do centro de operações, ao tempo que destacou a importância do estabelecimento de empreendimentos na região para o aquecimento da economia e geração de emprego e renda. “Muito obrigado por estar dando essa grande oportunidade a Nossa Senhora de Socorro. A nossa cidade é uma das que mais se desenvolve e que necessita de emprego. É gratificante recebermos empresas como a AlmavivA, que está gerando emprego e renda para o nosso município. Por isso, eu não tenho palavras para agradecer. Sejam bem-vindos!”.

Apoio

O CEO Francesco Rezentti agradeceu ainda o apoio do governo do Estado durante os anos de atuação da empresa no estado, assim como para instalação do novo espaço. “O governo do Estado sempre esteve e está do nosso lado desde o início”.

Com 16 unidades espalhadas pelo País, a AlmavivA do Brasil mantém um crescimento exponencial há 15 anos no Brasil e receita bruta anual de R$1,5 bilhão. Pertence ao grupo AlmavivA, fundado em 1983, na Itália, pela família Tripi. A companhia conta mundialmente com 50 mil colaboradores. É uma das empresas italianas que mais criou postos de trabalho no mundo, sendo o 5° grupo privado italiano com maior número de colaboradores, com faturamento de mais de 950 milhões de euros.

Presentes na solenidade, o vice-presidente Sênior de Negócios, Domênico Rossi; o diretor-executivo de Operações, Fábio Cariane; a superintendente de RH, Alexsandra Profeta; vereadores do município, representados pelo presidente da Câmara, Betinho; o ex-prefeito Tonho da Caixa e os secretários estaduais José Carlos Felizola (Segg), Lucivanda Nunes (Seias), José Augusto Carvalho (Sedetec), dentre outras autoridades.

Foto: Mario Sousa/ Supec