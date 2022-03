Aracaju vai sediar evento esportivo que receberá mais de 1200 juízes de Direito na nossa capital

Na manhã desta quarta-feira, 30, o Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, esteve no Palácio da Justiça de Sergipe, para uma reunião com o presidente da Associação de Magistrados de Sergipe (Amase), Dr. Roberto de Alcântara, onde recebeu a confirmação da captação de um importante evento, a 9ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura em Aracaju, que irão acontecer de 11 a 14 de agosto de 2022.

Os jogos acontecerão majoritariamente no Centro Olímpico da Universidade Tiradentes – Campus Farolândia, sendo o maior evento de esportes da magistratura brasileira.

O presidente da Amase, Dr. Roberto de Alcântara fez uma apresentação do plano de midia e falou sobre as modalidades disputadas, dentre elas, natação, atletismo, futsal, basquete, vôlei de quadra, beach tênis, pebolim, xadrez e outras, e pediu o apoio da Secretaria de Turismo, sendo prontamente atendido.

