Fames inaugura sede revitalizada voltada à qualificação das gestões

Na noite de ontem, 30, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) inaugurou a revitalização de sua sede, que agora passa a ser própria e conta com uma estrutura moderna para atender gestores municipais e suas equipes. A solenidade foi presidida pelo presidente Cristiano Cavalcante, que passou a direção da entidade para o vice, Alan Andrelino, prefeito de Areia Branca, em virtude das eleições de outubro desse ano.

Localizada no bairro Coroa do Meio, a nova estrutura dispõe de sala de reunião, dois gabinetes de atendimento para prefeito, auditório para 100 pessoas, sala para equipes de assessoria e estacionamento. Essa é a primeira sede própria de uma entidade municipalista de Sergipe, sendo adquirida com recursos próprios em convênio com a Confederação Nacional dos Municípios.

Representando a CNM, o especialista em administração pública, Eduardo Stranz, destacou o papel da FAMES no fortalecimento do municipalismo no Brasil, em especial com sua participação intensa nos movimentos promovidos pela Confederação em Brasília. “Sergipe, mesmo sendo um Estado pequeno, sempre esteve presente. E Cristiano, desde quando era prefeito de Ilha das Flores, atuava como um abnegado defensor dos municípios. E hoje deixa sua marca no movimento em todo o Estado com essa belíssima sede”, destacou.

Representando o governador Belivaldo Chagas, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, ressaltou a importância da Federação no estreitamento do diálogo com os municípios, em especial nestes dois anos de pandemia. “Estivemos muito próximos das prefeituras graças à FAMES. É uma entidade fortalecedora e que nos ajudou a chegarmos a esse momento. Pela primeira vez, em dois anos, estou num evento sem máscara, o que é uma grande vitória para todos nós. Parabéns a todos que fazem essa grande Federação”, disse.

Cristiano Cavalcante lembrou dos desafios ao longo dos anos em que presidiu a FAMES, em especial desde o início da pandemia, o que exigiu um esforço maior dos gestores na busca de medidas de combate e prevenção do coronavírus. “Foi um enorme desafio presidir uma instituição tão importante como a FAMES. Hoje, entregamos uma entidade ainda mais respeitada junto à sociedade, com a consciência de que enfrentamos todas as dificuldades com equilíbrio e união. A FAMES permaneceu presente, ativa e unindo esforços para a concretização de grandes pautas municipalistas que impactaram diretamente na vida da população, buscando sempre o melhor caminho na realização de políticas públicas eficientes”, resumiu.

O novo presidente, Alan Andrelino, elogiou o trabalho do seu colega Cristiano Cavalcante e disse que dará o seu melhor para continuar as ações iniciadas pelo seu antecessor. “Com essa nova sede, vamos buscar ainda mais atrair as equipes, os gestores e aperfeiçoar todo esse trabalho em prol dos municípios e da população. Quando temos gestões preparadas quem ganha é a sociedade, com serviços públicos mais ágeis e eficientes”, afirmou.

Por Innuve Comunicação

Foto Kaio Espínola