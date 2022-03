Fapitec, Sedetec e Sedurbs anunciam edital voltado ao gerenciamento de recursos hídricos

Ao todo, R$ 540 mil estão investidos neste projeto

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) lançou mais um edital, desta vez para distribuição de bolsas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI). O projeto é fruto de uma parceria entre a Fapitec, a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

O edital pretende contribuir na execução técnica e científica de ações de gerenciamento de recursos hídricos, visando o auxílio a temas como a difusão do conhecimento, a segurança das barragens, o apoio à Sala de Situação de Sergipe e à emissão de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, além da consolidação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos de Sergipe (SIRHSE).

O valor global do projeto é de R$ 540 mil, custeado por recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Funerh) e do incentivo financeiro do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão), vinculado à Agência Nacional de Águas (ANA). No total, serão disponibilizadas até quatro bolsas de DTI, sendo três para o nível 1 (Linha 1) e uma para nível 2 (Linha 2).

De acordo com o diretor presidente da Fapitec, Ronaldo Guimarães, este é o segundo edital da Fapitec que aborda o tema, sempre utilizando recursos do Progestão e da ANA. “Procuramos, por meio da Fapitec, abraçar o máximo de temáticas possíveis com nossos editais, oportunizando que pesquisadores de diversas áreas possam desenvolver ou profissionalizar ainda mais suas pesquisas”, frisa

No nível 1, o valor mensal da bolsa é de R$ 4 mil, que será oferecida a profissionais de nível superior divididos nas áreas de Engenharia Civil ou Engenharia Sanitarista/Ambiental, Engenharia Florestal e Meteorologista. Eles devem ter no mínimo quatro anos de experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação e devem ter perfil adequado para as atividades a serem desenvolvidas.

Para o nível 2, o valor disponibilizado é de R$ 3 mil por mês a um profissional de Engenharia Civil com no mínimo dois anos de experiência, atendendo também aos mesmos requisitos do nível 1. No momento de submeter a proposta, deve-se especificar claramente o nível da bolsa que deseja, sendo que cada proponente deve apresentar apenas uma proposta de solicitação de bolsa. Os bolsistas selecionados desenvolverão seus projetos diretamente na Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SERHMA) da Sedurbs.

“Este Edital tem uma grande relevância, pois é fruto de uma parceria em prol de projetos que vão aprimorar a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos. E nada mais justo que esses bolsistas experientes recebam para este fim”, afirma o superintendente de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Sedurbs, Ailton Rocha.

As inscrições estão abertas e vão até às 18h do dia 04 de maio. A divulgação dos resultados acontece no dia 18 de julho, no site da Fapitec. Para ter acesso ao edital na íntegra e conhecer o calendário, os critérios e métodos de submissão de propostas, basta acessar o menu Editais, tópico Editais Abertos.

Fonte e foto assessoria