Feirinha da Gambiarra acontece no segundo domingo de abril, dia 10

Destacando-se no cenário da economia criativa sergipana, a Feirinha da Gambiarra terá mais uma edição no dia 10 de abril. Reunindo mais de 100 expositores de diversas áreas, a 26º edição terá como ponto de encontro a Praça Zilda Arns. O evento tem início às 15h e segue até às 22h. Dentre as atrações dessa edição estão a banda Os Faranis e, voltada para o público infantil, o grupo Pezinho de Colina.

Para os empreendedores que desejam expor seus produtos e/ou serviços durante a Feirinha, as inscrições devem ser feitas por meio de formulário, disponibilizado no perfil do instagram da Feirinha da Gambiarra (@feirinhadagambiarra). No formulário os possíveis expositores podem encontrar informações como valor da inscrição, o tipo de exposição e demais detalhes.

“A Feirinha da Gambiarra é um evento que vem crescendo e movimentando cada vez mais o cenário do empreendedorismo em Aracaju. A economia criativa é uma área muito presente em nossa cidade e poder abrir um espaço para esse tipo de trabalho, auxiliando os pequenos empreendedores a mostrar seus produtos e serviços é algo de que nos orgulhamos muito”, afirma a idealizadora da Feirinha, a arquiteta e urbanista Isabele Ribeiro.

Além da valorização do pequeno empreendedor local, a Feirinha da Gambiarra é marcada também pelo espaço que reserva para apresentações musicais, buscando oferecer ao público opções de entretenimento para todas as idades. No palco desta edição, com um repertório repleto de forró, xaxado e baião, se apresenta a banda Os Faranis, formada por Gabriel Farani, Iolanda Cristina e Lúcio Leandro. Outra atração que se apresentará na Feirinha é o grupo Pezinho de Colina, que trará para o palco uma apresentação repleta de animação para a criançada.

Ainda no quesito apresentações, a segunda edição de 2022 da Feirinha da Gambiarra contará com o Palco Aberto, uma atividade adicionada ao cronograma com o intuito de abrir um espaço para artistas locais mostrarem seu trabalho. Nesse espaço apresentam-se artistas de dança, música teatro e poesia.

A entrada no evento custa R$2 reais e, de maneira opcional, o público pode levar um quilo de alimento, que será doado para a instituição selecionada pela equipe da Feirinha.

Por Jonatha Dionisio

Foto Pritty Reis